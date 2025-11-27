Žestoko oko proračuna: 'Oni su najveći gubitnici, na njima je teret Plenkovićeve inflacije'

Oporbeni i vladajući saborski klubovi iznijeli su u četvrtak dijametralno suprotna viđenja o državnom proračunu za iduću godinu, koji je predložila Vlada, a o kojemu danas raspravlja Hrvatski sabor.

I dok vladajući HDZ ističe da se predloženim proračunom još jednom potvrđuje stabilnost javnih financija, dosljedna i odgovorna politika Vlada, iz oporbe prstom upiru u inflaciju koja, naglašavaju, najviše pogađa građane koji žive od svog rada.

Kritičan je prema prijedlogu proračuna bio nekadašnji ministar financija u Vladi Zorana Milanovića, Boris Lalovac (SDP) kazavši: "Ovo je peta godina u kojoj je stopa inflacije veća od gospodarskog rasta. Imamo ozbiljni strukturni problem u ekonomiji. Vlada je pokušala svojim mjerama zamrzavanja cijena hrane, nije uspjela. Otkad je to uvela, stopa cijena hrane raste više nego inflacija. To je ozbiljan problem. Zadnja četiri mjeseca režije rastu po duplo većim stopama nego što je opća stopa inflacije. Na temelju čega ste projicirali da će ta stopa inflacije iduće godine biti 2,8 posto?", upitao je Lalovac.

'Ni sluha za ranjive'

Upravo Vladu, Nikola Grmoja (Most) označava glavnim generatorom inflacije, ustrajava da je njena odluka o ukidanju kune i prelasku na euro, dodatno potaknula inflaciju.

"Na čemu rastemo, na potrošnji, na turizmu, EU fondovima", kazao je Grmoja i dodao kako je svaki osmi euro u proračunu europski. Upitao se i što će se dogoditi s Hrvatskom kad to prestane?

Zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) kao najveće gubitnike novog proračuna istaknula je građane, posebno one koji žive od rada jer će, smatra, na njima biti čitav teret "Plenkovićeve inflacije". "Kažem Plenkovićeve jer je odavno i svima jasno, a napokon je to premijer priznao, da se ne radi o uvezenoj inflaciji, ona je interna i generirana iz ekonomskom modela kojeg već deset godina implementira Plenković", smatra Benčić. Od novog će proračuna, kaže, najviše profitirati "špekulanti u nekretninskom i trgovinskom sektoru".

Ovo je tipičan HDZ-ov proračun, ni sluha za ranjive skupine, ni za najveće izazove, dodaje Anka Mrak Taritaš (Glas).

Vladajući snažno brane predloženi proračun za iduću godinu, za koji Predrag Štromar (HNS) kaže da je dobar i da tako treba nastaviti.

Rast gospodarstva je razvidan, na temelju njega raste i proračun, povećavaju se plaće, naknade umirovljenicima, deficit je ograničen ispod tri posto, a nadam se da će se i dalje smanjivati i javni dug, kaže zastupnik.

Miro Totgergeli (HDZ) ističe da se predloženim proračunom još jednom potvrđuje stabilnost javnih financija, dosljedna i odgovorna politika Vlade.

Pred nama je razdoblje odmjerenog, ali sigurnog rasta i snažnih ulaganja u ključne razvojne prioritete, ovaj proračun pokazuje da Hrvatska ostaje na putu stabilnosti i otpornosti u korist građana, radnika i gospodarstva poručio je.

Detalji proračuna

I Ivica Kukavica, čiji DP prvi put sudjeluju u kreiranju proračuna, drži da je on uravnotežen, razvojan i u skladu sa svim preuzetim obvezama. Zadovoljan je izdvajanjem za demografiju, ističe ulaganja u razvoj stočarskog i mljekarskog fonda, te u sektor ribarstva, a na tragu Vladinih nastojanja da se osigura samodostatnost u hrani.

Prema prijedlogu Vlade, država u idućoj godini predviđa ukupne prihode od 35,7 milijardi eura, a rashode od 39,8 milijardi eura. Planirani prihodi veći su za 2,7 milijarde nego plan "rebalansiranog" proračuna za ovu godinu, dok su rashodi veći za tri milijarde eura.

Novi proračun deseti je u tri mandata premijera Andreja Plenkovića koji je ranije istaknuo da će novi proračun biti otporan, ambiciozan, održiv i socijalan.

Proračun se projicira uz gospodarski rast u idućoj godini od 2,7 posto, te smanjenje stope inflacije s 3,7 na 2,8 posto, kao i nastavak rasta zaposlenosti. Pritom bi glavni pokretač rasta BDP-a u idućoj godini trebala biti domaća potražnja, što se dominantno odnosi na osobnu potrošnju.

Najveći dio prihoda očekuje se od poreza, zatim doprinosa, pomoći te ostalih prihoda.

Što se tiče rashoda, država će prema planu najviše "trošiti" za mirovine i ostale naknade građana, plaće, pomoći jedinicama lokalne samouprave, potpore funkcioniranju javnih službi, subvencije i pomoći gospodarstvu i neprofitnom sektoru, kapitalne investicije te doprinose EU.

