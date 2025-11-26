Plenković ironično odgovorio Milanoviću: 'To je jedna sjajna izjava'

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, a jedna od tema bila je sukob s predsjednikom Zoranom Milanovićem oko izbora veleposlanika.

Podsjetimo, Milanović je ranije poručio premijeru da “ne kopa po njegovim kandidatima za veleposlanike”, dodavši pritom:

“Kreneš li mi kopati po kandidatima, imam caterpillare da prekopam tvoje, ali sve ćemo ih smrviti do kosti. Ovo su trenutno najbolji kandidati koje Hrvatska može dati. Ili su najgori, ali su opet naši.”

Plenković se na te riječi danas osvrnuo vrlo ironično.

“To je jedna sjajna izjava. Siguran sam da takvih Kissingera kao što ih je on predložio još nije vidio. Predlažem da revidira svoj uradak. Pregovori nisu ucjene ni potcjenjivanje kolega koji su predloženi od strane Grlića Radmana… Otvoreni smo za razgovore sa svima”, rekao je premijer.

Dodao je kako je spreman razgovarati o svakome i svakom mjestu, ali da je način na koji je predsjednik ušao u ovaj proces — sve samo ne pregovaranje.

“Koliko ja shvaćam, njegovi suradnici bili su jako zadovoljni s kompletnom listom pa su se pojavili sa svoja 23 imena i upiknuli gdje bi njihovi ‘Kissingeri’ trebali ići. To nisu pregovori. Ta vrsta zablude u koju se javnost dovodi u vezi njega je meni već smiješna”, kazao je Plenković.

Komentirao i Thompsonov koncert u Areni

Premijer se dotaknuo i aktualne situacije oko koncerta Marka Perkovića Thompsona u zagrebačkoj Areni te sukoba između pjevača i gradske vlasti.

“Dopustiti koncert 27., a ne dopustiti 28. je nekonzistentno i nelogično pa svakom razumnom nebranjivo. Pogotovo ako SDP-ov gradonačelnik Varaždina organizira koncert… Parazitiranje na temi koja postoji 35 godina. Mi nismo za polarizaciju niti mi organiziramo koncert nego ljudi trebaju vidjeti tko je za slobode, a tko za cenzure”, poručio je Plenković.

