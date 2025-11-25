Milanović u posjeti Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, obići će i izložbu 'Lubanja C'

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetit će Hrvatski prirodoslovni muzej i obići izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština".

Izložba je otvorena u povodu predstavljanja najcjelovitijeg fosilnog nalaza neandertalca iz zbirke krapinskog diluvija i njegove uvrštenosti u svjetsku znanstvenu i paleoantropološku baštinu. Lubanja C jedan je od najvažnijih fosilnih nalaza iz krapinske zbirke, koji je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće otkrio naš znameniti istraživač Dragutin Gorjanović-Kramberger.

