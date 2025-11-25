FREEMAIL
PRATITE UŽIVO /

Milanović u posjeti Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, obići će i izložbu 'Lubanja C'

Milanović u posjeti Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, obići će i izložbu 'Lubanja C'
Foto: David Jerkovic/pixsell

Lubanja C jedan je od najvažnijih fosilnih nalaza iz krapinske zbirke

25.11.2025.
12:56
danas.hr
David Jerkovic/pixsell
Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetit će Hrvatski prirodoslovni muzej i obići izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština".

Izložba je otvorena u povodu predstavljanja najcjelovitijeg fosilnog nalaza neandertalca iz zbirke krapinskog diluvija i njegove uvrštenosti u svjetsku znanstvenu i paleoantropološku baštinu. Lubanja C jedan je od najvažnijih fosilnih nalaza iz krapinske zbirke, koji je na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće otkrio naš znameniti istraživač Dragutin Gorjanović-Kramberger.

Uskoro više...

Zoran MilanovićPrirodoslovni MuzejIzložba
Milanović u posjeti Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, obići će i izložbu 'Lubanja C'