Plenković okupio ministre: Počinje sjednica Vlade, zamrznut će cijenu 30 novih artikala

Vlada Republike Hrvatske u četvrtak u 12 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava 128. sjednicu.

Na dnevnom redu se između ostalog nalazi i Prijedlog odluke o određivanju najviših cijena određenih kategorija proizvoda kao mjera izravne kontrole cijena u trgovini na malo.

Podsjetimo, RTL Danas dobio je uvid u 30 novih proizvoda kojima će cijena biti ograničena.

Premijer Andrej Plenković uvodno će se obratiti na početku sjednice.

Uskoro više...