FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRATITE IZJAVE /

Plenković okupio ministre: Počinje sjednica Vlade, zamrznut će cijenu 30 novih artikala

Plenković okupio ministre: Počinje sjednica Vlade, zamrznut će cijenu 30 novih artikala
×
Foto: Igor Kralj/pixsell

Plenkovićevo obraćanje uživo pratite na portalu Net.hr

20.11.2025.
11:53
Erik Sečić
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vlada Republike Hrvatske u četvrtak u 12 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava 128. sjednicu. 

Na dnevnom redu se između ostalog nalazi i Prijedlog odluke o određivanju najviših cijena određenih kategorija proizvoda kao mjera izravne kontrole cijena u trgovini na malo.

Podsjetimo, RTL Danas dobio je uvid u 30 novih proizvoda kojima će cijena biti ograničena. 

Premijer Andrej Plenković uvodno će se obratiti na početku sjednice.

Uskoro više... 

Andrej PlenkovićVlada RhSjednica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRATITE IZJAVE /
Plenković okupio ministre: Počinje sjednica Vlade, zamrznut će cijenu 30 novih artikala