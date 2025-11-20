Plenković okupio ministre: Počinje sjednica Vlade, zamrznut će cijenu 30 novih artikala

ČAK 100 PROIZVODA /
RTL Danas otkriva! Ovo je 30 novih artikala s ograničenim cijenama: Na popisu i omiljeni namaz za palačinke
Plenkovićevo obraćanje uživo pratite na portalu Net.hr
Vlada Republike Hrvatske u četvrtak u 12 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava 128. sjednicu.
Na dnevnom redu se između ostalog nalazi i Prijedlog odluke o određivanju najviših cijena određenih kategorija proizvoda kao mjera izravne kontrole cijena u trgovini na malo.
Podsjetimo, RTL Danas dobio je uvid u 30 novih proizvoda kojima će cijena biti ograničena.
Premijer Andrej Plenković uvodno će se obratiti na početku sjednice.
