POPLAVA KOD VRGORCA /

Kaos za vozače na jugu Hrvatske, navigacija odvela turiste na cestu pod vodom...

Kaos za vozače na jugu Hrvatske, navigacija odvela turiste na cestu pod vodom...
Foto: Miroslav Lelas/pixsell, ilustracija

Grupa turista zatekla se jutros u vrgoračkom polju zbog navigacije koja vozače navodi na najbližu rutu od Vrgorca do graničnog prijelaza s BiH, onim na Orahu, ali je voda poplavila vrgorački most i kilometar ceste nedaleko od prijelaza

27.11.2025.
13:02
Hina
Miroslav Lelas/pixsell, ilustracija
Nakon nekoliko dana kiše koja je padala bez prestanka, oko kilometar ceste između Vrgorca i Ljubuškog od četvrtka ujutro je pod vodom pa nema automobilskog prometa preko polja Rastok kod graničnog prijelaza s BiH.

Grupa turista zatekla se jutros u vrgoračkom polju zbog navigacije koja vozače navodi na najbližu rutu od Vrgorca do graničnog prijelaza s BiH, onim na Orahu, ali je voda poplavila vrgorački most i kilometar ceste nedaleko od prijelaza.

Navigacija i dalje navodi vozače na vrgorački most i stvara kaos među strancima koji putuju u BiH no, i neki domaći vozači zatečeni su brzim pritokom vode, što pokazuje žuti kombi u Podprologu koji je u ostao parkiran u vodi.

Vrgoračka polja poplavljena

Sva tri vrgoračka polja su poplavljena, ali se još uvijek ne zna koliki dio vrgoračkih jagoda je poplavljen, dok je u polju Jezero, po prvim procjenama poljoprivrednika, oko 100.000 čokota vinove loze već pod vodom.

Situacija u selu Kokorići je za sada stabilna, a u iduća dva dana moguće je izbijanje podzemne rijeke Betine, u koju se slijevaju vode iz Imotske krajine, obično dva do tri dana nakon padalina.

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmiru šokirali prizori iz Dubrovnika: 'Zar opet?'

PoplavaGranični PrijelazVrgoracLjubuški
