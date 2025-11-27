FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ONA JE ZAHVALNA /

Američka veleposlanica: 'Hvala Trumpu i Rubiju što su me poslali u Hrvatsku'

Američka veleposlanica: 'Hvala Trumpu i Rubiju što su me poslali u Hrvatsku'
×
Foto: Patrik Macek/pixsell

'Služiti američkom narodu kao veleposlanica Sjedinjenih Država u Hrvatskoj čast je života i duboko sam zahvalna na povjerenju koje su mi ukazali predsjednik Trump i tajnik Rubio', napisala je Nicole McGraw

27.11.2025.
13:32
danas.hr
Patrik Macek/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nicole McGraw, američka veleposlanica u Hrvatskoj, proslavila je u četvrtak Dan zahvalnosti u Zagrebu. U svojoj objavi na Instagramu Nicole McGraw se zahvalila na povjerenju koje je dobila. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti. 

"Danas, dok se okupljamo kako bismo proslavili Dan zahvalnosti, ispunjena sam dubokom zahvalnošću. Služiti američkom narodu kao veleposlanica Sjedinjenih Država u Hrvatskoj čast je života i duboko sam zahvalna na povjerenju koje su mi ukazali predsjednik Trump i tajnik Rubio. Našem iznimnom timu Veleposlanstva u Zagrebu, vaša profesionalnost, hrabrost i nepokolebljiva predanost jačanju partnerstva između SAD-a i Hrvatske utjelovljuju najbolje od američke diplomacije. Čak i daleko od kuće, stvarate osjećaj svrhe i obitelji koji ovaj blagdan čini posebno značajnim. Na ovaj Dan zahvalnosti podsjećam se da je služenje privilegij, a služiti uz sve vas blagoslov. Želim svima siguran i radostan Dan zahvalnosti. Neka vas Bog sve blagoslovi", objavila je McGraw. 

U priloženom videu prikazano je kako su u veleposlanstvu proslavili Dan zahvalnosti i uz nezaobilazni američki nogomet kojeg su odigrali na livadi, a u kojem se i sama veleposlanica vrklo dobro snašla. 

Nicole McgrawAmerička VeleposlanicaDan Zahvalnosti
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ONA JE ZAHVALNA /
Američka veleposlanica: 'Hvala Trumpu i Rubiju što su me poslali u Hrvatsku'