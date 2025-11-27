Uskok izdao uhidbeni nalog za glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića

Od samog jutra traje postupanje USKOK-a po uhidbenom nalogu protiv, sada već bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. Navodno je uhićeni Josip Šincek, osumnjičen da je ilegalno uvezao i deponirao 35 tisuća tona opasnog medicinskog i plastičnog otpada u silos PPK Velebit u Gospiću, na sudu teretio Mikulića da je tražio mito od njega.

Uskok je u četvrtak izdao uhidbeni nalog protiv glavnog državnog inspektora

Andrija Mikulić nije uhićen

24sata piše kako je razlog afera sa zakapanjem otpada

Vlada je Mikulića danas smijenila s dužnosti

Imovinska kartica

Mikulić ostaje od 4257,96 eura plaće, a njegova imovinska kartica pokazuje zanimljivu strast. Mikulić je kolekcionar oružja.

Biografija Andrije Mikulića

17.15 - Od 2004. godine u Državnom inspektoratu je obnašao je dužnost pomoćnika glavnog državnog inspektora te je od 2012. godine bio načelnik Sektora u području nadzora rudarstva, elektroenergetike i opreme pod tlakom.

Bilo je još smjena na sjednici Vlade

16.50 - Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice predložila opoziv još nekoliko čelnika državnih tvrtki i institucija i to Ivana Čule, dosadašnjeg predsjednika Uprave Hrvatske pošte, Ivana Kršića s čela HŽ Infrastrukture, Kristijana Pavića iz ACI-a, Ignacija Čuture s čelnog mjesta Hrvatske lutrije te Lucijana Vukelića, dosadašnjeg ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Oglasio se Grmoja

16.46 - Ubrzo nakon što je vijest o bivšem glavnom državnom inspektoru osvanula u medijima, Nikola Grmoja oglasio se na Facebooku.

"Vlada je u panici jer su na današnjem zatvorenom dijelu sjednice smijenjene sve ključne figure u najvažnijim državnim poduzećima, od HŽ Infrastrukture do Hrvatske Pošte, gdje je pao i Jandrokovićev čovjek od povjerenja Čulo.

Smijenjen je i državni inspektor Andrija Mikulić, za kojeg je izdan nalog za uhićenje.

To su HDZ-ovi teškaši prve kategorije. I zato ovo više nije pukotina, ovo je politički potres u samom vrhu državne vlasti.

Uhićenja su očito pokušaj ograničavanja štete, ali taj manevar neće spriječiti istinu o sustavu koji je godinama građen na pogodovanju, korupciji i trgovini utjecajem i koji se sada se pred očima građana ruši sam od sebe.

Plenkoviću je već otišao dvoznamenkast broj ministara zbog afera i kriminala, a sada padaju i ljudi koji su upravljali državnim kompanijama i institucijama. To nije incident, to je raspad režima.

Ovo može biti početak pada Vlade, ako hrvatski narod kaže dosta.

Jer država se ne može graditi na korupciji i političkom uhljebništvu.

Ne može se voditi zemlja u kojoj ministri i direktori javnih tvrtki padaju kao domine, a institucije služe privatnim interesima umjesto građanima.

Most će biti glas naroda u ovoj prekretnici!", stoji u objavi.

Istaknuti HDZ-ovac

16.35 - Mikulić je bio saborski zastupnik u 8. i 9. sazivu Hrvatskoga sabora te predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, član Odbora za financije i državni proračun, član Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo, član Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, član Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samouprave te voditelj Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatske-Kosovo.

Istaknuti je član Hrvatske demokratske zajednice. Od 1997. do 1999. godine bio je tajnik Gradskog odbora Mladeži HDZ-a Grada Zagreba. Godine 2004. postaje član Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba, a 2010. godine član Predsjedništva Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba.

Dvije godine kasnije, 2012. izabran je za predsjednika GO HDZ-a Grada Zagreba te je postao član predsjedništva HDZ-a. Na funkciju predsjednika gradske organizacije reizabran je 2016. godine.

Tko je Andrija Mikulić

16.30 - Dr. sc. Andrija Mikulić funkciju glavnog državnog inspektora obnašao je od 28. ožujka 2019. godine. Vlada Republike Hrvatske je 17. srpnja 2024. godine na zatvorenome dijelu 14. sjednice ponovno imenovala dr. sc. Andriju Mikulića glavnim državnim inspektorom. Razriješen je danas.

Prije nego što je postao glavni državni inspektor bio je predsjednik gradske skupštine Grada Zagreba.

Mikulić je na ponovnom imenovanju zahvalio Andreju Plenkoviću na ukazanom povjerenju. Dodao je kako je proteklih pet godina predano radio i zalagao se kako bi Državni inspektorat bio prepoznatljiv kao institucija koja je neovisna, stručna i transparentna u radu i postupanju te s obzirom na učinak, jednako tako će i nastaviti.

Šincek tvrdi da ga je tražio mito

16.13 - Kako 24sata doznaje, uhićeni Josip Šincek, osumnjičen da je ilegalno uvezao i deponirao 35 tisuća tona opasnog medicinskog i plastičnog otpada u silos PPK Velebit u Gospiću, na sudu je teretio friško smijenjenog državnog inspektora Andriju Mikulića!

Šincek i Mikulić su se sastali barem dva puta u jednoj pivnici u Gospiću. Šincek je na sudu rekao da je Mikulić od njega tražio pola milijuna eura mita kako bi ga inspekcija pustila na miru da i dalje nezakonito zbrinjava otpad.

Šincek taj novac navodno nije imao, a oba puta nakon sastanka s Mikulićem, Šincekovoj tvrtki bi se ukinula dozvola za raspolaganje otpadom. Mikulića i Šinceka je upoznao poznati zlatar Paško Dodić čija je supruga također uhićena u aferi s otpadom.

Od jutra traje postupanje

16.09 - 24sata neslužbeno doznaje da je Uskok izdao uhidbeni nalog za glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića i još tri osobe. Od jutra traje postupanje po tom nalogu.

Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek.

Stigla je i potvrda iz Vlade RH koja je na zatvorenom dijelu sjednice s dužnosti smijenila glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata Andriju Mikulića.