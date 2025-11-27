Hrvati će opet oboriti sve rekorde: Koliko ćete vi potrošiti za božićne blagdane?

Za 'crni petak' Hrvati će potrošiti nešto više od 107 milijuna eura, što je između pet i pol i šest posto više nego lani - pokazuju prognoze Hrvatske gospodarske komore.

Fiskaliziranih računa bit će više od 5 milijuna i to samo u trgovini na malo. Podaci pokazuju da žene kupuju više, a muškarci troše veće iznose. U gospodarskoj komori izišli su i s procjenom kolika će biti potrošnja u prosincu.

