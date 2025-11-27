FREEMAIL
PITAMO VAS /

Hrvati će opet oboriti sve rekorde: Koliko ćete vi potrošiti za božićne blagdane?

Hrvati će opet oboriti sve rekorde: Koliko ćete vi potrošiti za božićne blagdane?
Foto: Shutterstock

Fiskaliziranih računa bit će više od 5 milijuna i to samo u trgovini na malo

27.11.2025.
13:43
RTL Danas
Shutterstock
Za 'crni petak' Hrvati će potrošiti nešto više od 107 milijuna eura, što je između pet i pol i šest posto više nego lani - pokazuju prognoze Hrvatske gospodarske komore.

Fiskaliziranih računa bit će više od 5 milijuna i to samo u trgovini na malo. Podaci pokazuju da žene kupuju više, a muškarci troše veće iznose. U gospodarskoj komori izišli su i s procjenom kolika će biti potrošnja u prosincu. 

U našoj stalnoj rubrici pitamo i vas "Koliko ćete potrošiti za božićne blagdane?". Svoje komentare možete ostaviti na Facebook stranici Net.hr-a, a najzanimljivije odgovore donosimo u Danasu u 16.30 sati. 

POGLEDAJTE VIDEO  Pripreme za Božić krenule nikad ranije: 'Po meni to nije normalno'

Pitamo VasPotrošnjaBožićni Blagdani
