Požar zahvatio 5 objekata, gusti crni dim prekrio nebo: Vatrogasac Resman o dramatičnoj borbi s vatrom

PAKAO U SESVETAMA /

Poslijepodne je u Sesvetama izbio požar u hali namijenjenoj proizvodnji i obradi namještaja, koji se ubrzo proširio i na susjedne objekte među kojima su bile i automobilske gume. Ozlijeđena su dva radnika, a prema prvim informacijama nalaze se u dobrom stanju. Na teren su stigli zagrebački vatrogasci i lokalni DVD-ovi s ukupno 13 vozila.

S najnovijim informacijama javila se RTL-ova reporterka Kristina Čirjak, koja je potvrdila da je požar stavljen pod kontrolu, ali još uvijek nije potpuno ugašen. U razgovoru s ravnateljicom Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba doznala je da je medicinska skrb pružena dvojici radnika. Lakše su ozlijeđeni – nagutali su se dima i imali problema s disanjem pri izlasku iz pogona. Nisu zadobili opekline i nije bilo potrebe za hospitalizacijom.

Reporterka je na terenu razgovarala i s Tomislavom Resmanom, pomoćnikom zapovjednika JVP-a Grada Zagreba.

Resman je potvrdio da požar, premda pod kontrolom, još nije ugašen te da vatrogasci trenutačno provode dogašivanje. Dojava je, kaže, stigla oko 13 sati, a prvo se mislilo da je riječ o požaru hale sa skladištem guma. “Srećom, ispalo je da nije tako, nego je riječ o firmi koja se bavi proizvodnjom interijera za ugostiteljske objekte”, rekao je.

Požar je, prema Resmanovim riječima, jako brzo napredovao te je zahvatio pet objekata. Opožareno područje iznosi oko 250 kvadrata. Vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje vatre na obližnju kuću, kao i na tvrtku koja se bavi autoservisom.

Vatra je zahvatila i gume smještene između dvaju objekata. Iako se nije radilo o većoj količini, upravo je njihovo izgaranje uzrokovalo gusti crni dim koji se dizao iznad Sesveta, zbog čega su građani masovno zvali hitne službe zabrinuti što točno gori.

Resman je istaknuo da je gašenje bilo otežano jer su brojni objekti u tom području međusobno naslonjeni. Glavni zadatak vatrogasaca bio je spriječiti prelazak vatre s objekta na objekt. Kuća u neposrednoj blizini opožarenog dijela i automehaničarska radionica uspjeli su biti obranjeni od širenja požara.

Stanovnici obližnjih objekata pravovremeno su izašli, a dvojici ozlijeđenih radnika odmah je pružena medicinska pomoć. “Sada im je trenutno OK”, rekao je Resman.

Gašenje je bilo otežano zbog jakog vjetra te zbog materijala koji su se nalazili u hali. “Tkanina, plastika, boje i lakovi, spužve, iverica... Ne znam što sve nema unutra. I strojevi koji prilikom gorenja gore jako gustim dimom. I sve to popraćeno vjetrom, tako da smo morali koristiti izolacijske aparate”, objasnio je.

Resman je kazao da je teško govoriti o uzroku te da će to utvrditi policija. Prema njegovoj trenutačnoj pretpostavci, požar je krenuo iz sredine objekta. Radnici koji su se u trenutku izbijanja požara nalazili unutra rekli su da je “odjednom počelo dimiti i gorjeti”, no na vrijeme su izašli.

Prema Resmanovim procjenama, požar bi mogao biti potpuno stavljen pod kontrolu do oko 18 sati, nakon čega se ne bi trebao više dizati dim. Ipak, vatrogasci će ostaviti dva vozila na dežurstvu preko noći kako bi na vrijeme reagirali u slučaju ponovnog izbijanja vatre.