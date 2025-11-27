Prvi prizori buktinje u Sesvetama: Sve je puno dima, dvojici radnika pružena pomoć

Zagrebački vatrogasci s 13 vozila bore se s požarom u skladištu guma u Sesvetama koji je buknuo oko 13 sati. Potvrđeno nam je da ima ozlijeđenih radnika pa na teren stiže i Hitna pomoć.

Gore gume u skladištu, odnosno hali površine 15x15 metara u u Zagrebačkoj ulici. Iznad skladište se izdiže otvoreni plamen. "Dva su radnika pregledana i OK su", potvrdio nam je zapovjednik Javne vatrogasne postaje (JVP) Grada Zagreba.

Stižu prve fotografije s požarišta na kojima se vidi sivi dim. Sudeći po prizorima, vatra je progutala veći dio krova skladišta, a vatrogasci još uvijek gase s takozvanom košarom.