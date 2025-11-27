FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SKLADIŠTE GUMA U PLAMENU /

Prvi prizori buktinje u Sesvetama: Sve je puno dima, dvojici radnika pružena pomoć

Prvi prizori buktinje u Sesvetama: Sve je puno dima, dvojici radnika pružena pomoć
Foto: Davor Puklavec/pixsell
1 /12
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zagrebački vatrogasci s 13 vozila bore se s požarom u skladištu guma u Sesvetama koji je buknuo oko 13 sati. Potvrđeno nam je da ima ozlijeđenih radnika pa na teren stiže i Hitna pomoć. 

Gore gume u skladištu, odnosno hali površine 15x15 metara u u Zagrebačkoj ulici. Iznad skladište se izdiže otvoreni plamen. "Dva su radnika pregledana i OK su", potvrdio nam je zapovjednik Javne vatrogasne postaje (JVP) Grada Zagreba. 

Stižu prve fotografije s požarišta na kojima se vidi sivi dim. Sudeći po prizorima, vatra je progutala veći dio krova skladišta, a vatrogasci još uvijek gase s takozvanom košarom. 

 

27.11.2025.
15:01
Dunja Stanković
Davor Puklavec/pixsell
PožarSesveteVatrogasci
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SKLADIŠTE GUMA U PLAMENU /
Prvi prizori buktinje u Sesvetama: Sve je puno dima, dvojici radnika pružena pomoć