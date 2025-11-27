Dramatični detalji intervencije: 'Imali smo sudar. Nastradala su trojica vatrogasaca!'

Poslijepodne je u Sesvetama buknuo požar u hali za proizvodnju i obradu namještaja. No, onda je zahvatilo i susjedne objekte u kojima su se nalazile automobilske gume. Požar se približio obližnjim kućama i ugrozio ih. Ozlijeđena su i dvojica radnika. Na teren su, s dvadesetak vozila stigli zagrebački vatrogasci i lokalna dobrovoljna vatrogasna društva.

Reporterka RTL-a Danas Kristina Čirjak javila se s najnovijim informacijama o stanju ozlijeđenih radnika. Kaže da su dobro. Nagutali su se dima i prilikom izlaska iz pogona su otežano disali, no nisu imali opekline. Samim time nije bilo potrebe za njihovom hospitalizacijom i to je ono što je najvažnije.

O samom požaru razgovarala je s glavnim i odgovornim za njegovo gašenje - Tomislavom Resmanom, pomoćnikom zapovjednika JVP Grada Zagreba

Kakvo je trenutačno stanje, je li požar ugašen?

Požar još uvijek nije u potpunosti ugašen. Ostalo nam je par tih džepova, odnosno mjesta gdje gori iverica. Ta mjesta polako raskapamo i dogašujemo

Kada bi požar trebao biti ugašen?

Pa vjerujem da će kroz nekih sat, sat i pol biti u potpunosti ugašen. Tako da bi odmah zatvorili intervenciju s tim da bi opet ostavili dio ljudi na osiguranju.

Što je točno požar zahvatio?

Požar je zahvatio nekakvu površinu od 500 kvadratnih metara. Riječ je o pet objekta koji su međusobno povezani. Počeo je negdje u središtu radione i širio se lijevo i desno, s oba dvije strane.

Zahvatio je i gume koje su bile u blizini?

Je, zahvatio i gume koje su se nalazile između dvije hale, odnosno to su dvije firme. Mi kad smo dobili prvu dojavu u 13 sati, bilo je riječ da je požar hale u kojoj se nalaze gume, podigli smo poprilično ljudi, došlo nas je četrdesetak sa 20 vozila. Srećom, pokazalo se da ne gore gume, odnosno gore radiona koja se bavi izradom interijera za hotele, restorane, kafiće.

Koliko su obližnje kuće bile ugrožene?

Pa bile su poprilično ugrožene. Do jedne je praktički došao požar. Isto tako i s druge strane, požar je došao do automehaničke radione. Mi smo našom brzom reakcijom spriječili da se taj požar proširi na kuću i na radionu

Koji je mogući uzrok požara?

Pa teško je reći. Pričao sam s radnicima i oni su rekli da se samo u nekom trenutku pojavio dim, vatra. Pokušavali su sami ugasiti požar, međutim, nisu uspjeli.

Kolika je materijalna šteta? Razgovarali ste s vlasnikom.

Razgovarao sam s vlasnikom, poprilično je utučen. Mislim da je šteta barem pola milijuna eura.

Prilikom intervencije jedno vatrogasno vozilo je upalo u potok. Kako se to dogodilo?

Prilikom dolaska na intervenciju imali smo sudar s jednim našim vozilom. Nastradala su trojica dobrovoljnih vatrogasaca iz obližnjeg mjesta. Srećom, imaju samo lakše ozljede