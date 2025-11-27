Hale u požaru, radnici spašeni: Vatrogasci spriječili širenje na kuće i automehaničarsku radionicu

GORI U SESVETAMA /

Poslijepodne je u Sesvetama buknuo požar u hali za proizvodnju i obradu namještaja. No, onda je zahvatilo i susjedne objekte u kojima su se nalazile automobilske gume. Požar se približio obližnjim kućama i ugrozio ih. Ozlijeđena su i dvojica radnika. Na teren su, s dvadesetak vozila stigli zagrebački vatrogasci i lokalna dobrovoljna vatrogasna društva.

Reporterka Kristina Čirjak javila se s najnovijim informacijama o stanju ozlijeđenih radnika. Kaže da su dobro. Nagutali su se dima i prilikom izlaska iz pogona su otežano disali, no nisu imali opekline. Samim time nije bilo potrebe za njihovom hospitalizacijom i to je ono što je najvažnije.

O samom požaru razgovarala je s glavnim i odgovornim za njegovo gašenje - Tomislavom Resmanom, pomoćnikom zapovjednika JVP Grada Zagreba

