Hoće li Hrvati živjeti bolje? Cijene bi trebale rasti brže nego plaće, evo kako to brani Plenković

Gospodarstvo se hladi, usporilo je na najnižu razinu od pojave korona krize - najnoviji su podaci Zavoda za statistiku. Iako BDP rate već 19. kvartal, u trećem kvartalu ove godine je bio 2,3 posto viši nego u istom razdoblju lani. Investicije i državna potrošnja dižu BDP, a zabrinjava pad izvoza roba i usluga.

A sve projekcije govore da će iduće godine cijene u prosjeku rasti brže nego plaće, barem kad su u pitanju one iz proračuna. Kako to premijer brani, što kaže oporba pogledajte u prilogu