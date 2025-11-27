Andrija Mikulić doveden je na pretres svoje kuće u Dubravi u pratnji policajaca

ČEKAJU SE ODVJETNICI /

Ivana Ivanda Rožić javila se ispred kuće u Dubravi u kojoj živi Andrija Mikulić. Oko 19.10 sati Mikulić je doveden u svoju kuću u Dubravi u pratnji troje policajaca. Tijekom jutra bio je u Državnom inspektoratu, ali onda je otišao u lov. Nije znao da mu se sprema smjena, a kamoli da ga čeka uhićenje. Sada se čekaju i dva odvjetnika koje je Mikulić angažirao. U tijeku je pretraga kuće. Više pogledajte u videu...