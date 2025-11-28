Nakon teškog poraza od Rumunjske, hrvatske rukometašice čekaju jednog od favorita prvenstva

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon otvaranja Svjetskog prvenstva porazom 33:24 od Rumunjske, Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju očekuje dvoboj s favoriziranom Danskom, koja je na protekla dva svjetska prvenstva osvajala brončanu medalju.

"Rezultat je takav na kraju, ali mislim da to nije realna slika jučerašnje utakmice. Sutra nas očekuje Danska, koja je sigurno favorit u ovoj utakmici. Cure će, naravno, dati sve od sebe da pruže dobar odgovor i pokušat ćemo se što više nadigravati s njima", rekla je hrvatska rukometašica Iva Bule.

Nakon Danske, Hrvatske rukometašice igraju protiv Japana, protiv čijih ćemo reprezentativki pokušati izboriti mjesto među tri najbolje plasirane ekipe, koje vode u drugi krug natjecanja.

Pomlađenu Hrvatsku možete pratiti u izravnom prijenosu na RTL-u 2 i platformi VOYO te uz tektusalni prijenos na portalu Net.hr.