Nižu se reakcije na uhićenje Andrije Mikulića: 'Tko je postavio lisicu da čuva kokoši?'

'ZABAVNO JE TO...' /

Reakcije na uhićenje Andrije Mikulića nižu se od jutra i u Hrvatskom saboru. Evo što kažu partneri iz Domovinskog pokreta, ali i iz oporbe.

'Većina apsolutno osuđuje, i mi kao dio većine, i apsolutnu potporu imaju i DORH i gospodin Turudić da provode zakon Republike Hrvatske. Dobro je da izađe sve na čistac, znači sve te informacije koje se plasiraju u javnost, da javnost ima i da bude najobjektivniji sudac', kaže Ivica Kukavica.

'Gospodin Mikulić stoji iza jako puno tih afera. Ovo je ključna stvar sada. Sad kad je već pritvoren, da se ovo digne na još višu potenciju i da na temelju podataka koje ima USKOK dođu do rješenja', kaže Zvonimir Troskot.

Lisica čuva kokoši?

'Tko je postavio lisicu da čuva kokoši? Ove animalne metafore nisu slučajne i sve ovo skupa bilo bi smiješno da nije žalosno. Da ne svjedoči o tragičnoj situaciji u kojoj se nalazimo, da glavni državni inspektor, dakle osoba koja bi se trebala starati za zakonitost i fair play poslovanje u Hrvatskoj, da završi u zatvoru pod optužbama za uzimanje mita. Zabavno je to što je ulovljen na čeki, dakle što je lovac jučer završio kao lovina', komentirao je Nino Raspudić.

'Želim vam reći da se Plenković ponaša po onom svom ustaljenom obrascu, podcjenjujući zdravu pamet javnosti i građana RH, obrazlažući smjenu šefova javnih poduzeća nekakvim zakonima na čije nas poštivanje tjera OECD. A, naime, ne radi se uopće o tome, već šalje poruku ekipi unutar HDZ-a koja mu radi o glavi', rekla je Mirela Ahmetović.