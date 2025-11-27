Božićni sajam na dalmatinski način: Što Zadrani mogu očekivati od ovogodišnjeg Adventa?

VEĆ JE OTVOREN /

Jedan od najranije otvorenih advenata je onaj u Zadru. Službeno se otvara danas, gradonačelnik Šime Erlić pojasnio je da je kod njih tradicija da Advent krene s Danom Grada Zadra. A osim što je najduži advent po trajanju, Erlić je najavio da je ovogodišnje Advent proširen na više lokacija. Kritika uglavnom ima prema izvođačima. Naime, neki kažu da nema razvikanih imena za Novu godinu ni nekog super poznatog izvođača, no Erlić naglašava da je ovo prije svega Advent za Zadrane. 'Nismo mi za jednu noć. Ima tu itekako imena hrvatske glazbene domaće scene zabavnih, poput Maja Šuput, klapa i grupe Elemental. Otvoreni smo za sve goste, ali u suštini koncept je da napravimo dobru zabavu za Zadrane i da im je ovdje ugodno izaći', poručio je Erlić. Više pogledajte u prilogu