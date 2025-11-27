Hrvati otkrili koliko će potrošiti za božićne blagdane: 'Manje nego prošle godine'
U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas koliko ćete potrošiti za božićne blagdane
Za "crni petak" Hrvati će potrošiti nešto više od 107 milijuna eura, što je između pet i pol i šest posto više nego lani, pokazuju to prognoze Hrvatske gospodarske komore.
Fiskaliziranih računa bit će više od 5 milijuna i to samo u trgovini na malo. Podaci pokazuju da žene kupuju više, a muškarci troše veće iznose. U gospodarskoj komori izišli su i s procjenom kolika će biti potrošnja u prosincu.
"To je mjesec kada trošimo najviše. Prema dosadašnjim pokazateljima potrošit ćemo u 12 mjesecu više nego prošle godine. Prošle godine potrošili smo 2,3 milijarde eura u trgovini na malo, ove godine procjenjujemo da će to biti 2,5 milijarde", rekla je Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.
Pitali smo vas
U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Koliko ćete potrošiti za božićne blagdane?" Evo nekoliko vaših odgovora.
"Onoliko koliko imam i mogu. Ništa puno, nema pretjerivanja. Blagdani nisu pokloni. Blagdani su zajedništvo", kaže Jasmina. "Eura skromno, a ljubavi puno", kaže Željko. "Manje nego prošle godine, oko 30 eura planiram", kaže Mirna. "Sretna sam što još uvijek mogu ispuniti želje svojih unučica i to mi je najvažnije. Ne odustajem ni od tradicionalnog menija", kaže Lidija.