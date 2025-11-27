Kupci baš i nisu oduševljeni 'Crnim petkom': 'Napumpaju cijene onda kao daju popust'

ALI IPAK KUPUJEMO /

Do 70 posto u optikama, 60 na kućanske aparate, 50 na kofere, između 15 i 30 na odjeću i obuću. Od šetnje kroz trgovački centar dan uoči Crnog petka kupci su očekivali više. 'Vidim negdje piše 70 posto, a to nigdje nisam našla, ostanu tri stvari koje nitko ne želi', komentirala je Đurđa iz Zagreba.

Preko interneta je najisplativije. Potvrđuje to i stručnjak. 'Online trgovinama je logistički jednostavnije nuditi veće popuste. Što znači da kupci istraže online, dođu u fizičke trgovine i onda ili kupe u fizičkoj trgovini nakon što su isprobali taj proizvod, uzmu mobitel i naruče ga preko njega', pojašnjava Dino Oreški, stručnjak za digitalni marketing.

Na internetu kupuje 75 posto potrošača, što je četiri posto više nego lani. Gotovo 30 posto ljudi kupuje kako bi se nagradilo, oko 24 posto kupuje unaprijed, najviše - božićne darove. Žene kupuju više, ali su muškarci spremni izdvojiti veće iznose. Pokazalo je to istraživanje Hrvatske gospodarske komore koja je iznijela i procjenu o potrošnji na Crni petak.

I trgovci imaju svoje taktike

'To će biti na razini nešto više od 107 milijuna eura, broj računa procjenjujemo da će biti isto viši odnosno oko pet milijuna fiskaliziranih računa u trgovini na malo. Procjena je da ćemo potrošiti ako će se ovaj trend nastaviti, nekih 5,5 do šest posto više nego lani', kaže Maja Bogović iz HGK.

Razlog porasta - kombinacija inflacije, ali i većeg broja peglanja kartica. Veliki fontovi, jarke boje, natpisi poput 'nevjerojatni popusti' taktike su trgovaca, a tijekom Crnog petka, tjedna ili mjeseca na popustu je gotovo sve, čak i tretmani pomlađivanja.

A svake godine kupci primijete i nepravilnosti. 'Napumpaju cijenu pa onda kao daju popust', kaže Branko iz Zagreba. Zato je na terenu već neko vrijeme tržišna inspekcija. Lani je tijekom 183 inspekcija nadzora utvrđeno 37 prekršaja. One na internetu nekad je i teže prepoznati.

'Cijene se obično povećaju mjesec dana prije, dakle u listopadu vidimo taj rast cijena. Trgovci da bi sami sebe zaštitili kažu da oni nisu sklopili kupoprodajni ugovor već da su zaprimili sredstva od kupca i da će se kupcu javiti kad će imati robe na skladišti što ne bi smjeli raditi', kaže Oreški.

A šoping maraton ne završava Crnim petkom – slijedi Cyber Monday, ponedjeljak rezerviran za najveće online popuste kako bi se trgovci riješili zaliha uoči blagdana.