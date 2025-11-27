Novi podaci otkrili stvarno stanje: Usporio rast hrvatskog gospodarstva

Zahvaljujući ponajviše rastu investicija te osobne i državne potrošnje, hrvatsko gospodarstvo poraslo je u trećem tromjesečju za 2,3 posto na godišnjoj razini, već 19. kvartal zaredom, no znatno sporije nego u prethodnom kvartalu.

U trećem je tromjesečju 2025. BDP realno veći za 2,3% u odnosu na isto tromjesečje 2024. Prva procjena, prema izvornim podacima, pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u trećem tromjesečju 2025. realno veća za 2,1% u odnosu na isto tromjesečje 2024., objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku (DZS).

Na rast BDV-a u najvećoj je mjeri utjecao rast realne dodane vrijednosti u skupinama Trgovina na veliko i na malo, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane.

U istom razdoblju potrošnja kućanstava realno je porasla za 1,9%, na što je najviše utjecao porast prometa trgovine na malo i ugostiteljskih usluga.

Potrošnja države u trećem tromjesečju 2025. ostvaruje realni rast od 3,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U izvozu roba i usluga zamjetan je realni pad, za 1,1%, a u uvozu roba i usluga realni rast, za 2,4%.

