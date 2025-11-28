Zagrepčani u strahu zbog rušenja Vjesnika, stručnjak: 'Neće biti velikog Big Banga'

Izgorena zgrada Vjesnika koja čeka rušenje. "Bojim se kad dođe do rušenja da neće biti pucanja stakla, za prašinu nije ni bitno. Bojim se za životinje koje imam dvoje kako će oni to preživjeti. Boje se pucnjave. Voljela bih da sam tada doma da ih mogu zaštititi", komentirao je Marina Kluković.

Još se čeka službena potvrda o načinu rušenja. Ako bude miniranje - bit će eksplozivom i to je dovoljno nekoliko stotina kilograma. "To su gospodarski civilni eksplozivi, njih imamo u Hrvatskoj. Imamo ih i u dovoljnim kolačima. Isto tako kao i detonatora. Na skladištu su. Ne sjedi eksploziv na zgradi, nego je raspoređene po nosivim elementima. Broj bušotina još kalkuliramo", kaže Mario Dobrilović, profesor na Rudarsko-geološko naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dobrilović pojašnjava da će rušenje trajati nekoliko desetaka sekundi. Pripreme su puno duže. Postoji i mogućnost da će stanovnici na pola sata morati napustiti obližnje zgrade. "Napravit ću kako mi kažu. Nisam ni čuo kako će biti", kaže Dorijan. "Uvijek vjerujem struci. Jesu li ljudi tu u opasnosti ne znam, valjda će se struka pobrinuti da ljudi budu sigurni", kaže Zorica. "Ne znam kako će izgledati život ali znam da mi se sad ne sviđa. Moj sin tu ima atelje, ima slike unutra i ne možemo doći do njih", kaže Tamara.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prometni kaos ne jenjava

Sigurnosna zona bit će slična onoj koja se sada primjenjuje kod regulacije prometa. "Ne treba lijepiti stakla niti bilo kakve ratne mjere. Spuste se roletne, vidjet ćemo iz kojih objekata ćemo preporučiti da ljudi prošeću na kavu. Ne bi trebalo biti da tako kažem velikog Big Banga", kaže profesor Dobrilović.

A dok se čeka odluka o načinu rušenja, prometni kaos ne jenjava. Nova regulacija prometa je u završnoj fazi. "Što se tiče signalizacije očekujemo za par dana puštanje u promet. Znači tijekom vikenda - još ne znam hoće li biti subota ili nedjelja, ali ovih dana očekujemo puštanje. Zajedno koordiniramo s policijom. Nakon prebacivanja na novu regulaciju prometa pomoći će nam policijski službenici da to sve prođe što jednostavnije", kaže Marko Velzek, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet, civilnu zaštitu i sigurnost.

Iscrtavanje signalizacije kreće večeras. Zbog vremenskih uvjeta temperature i vlage, sve ide sporije. A ni policijski očevid još nije završen.