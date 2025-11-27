FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVI RASPAD /

Zagrebu i deveti poraz u Ligi prvaka: Potopio ga hrvatski dvojac u Mađarskoj

Zagrebu i deveti poraz u Ligi prvaka: Potopio ga hrvatski dvojac u Mađarskoj
×
Foto: Igor Kralj/pixsell

Sljedeću priliku za prve bodove Zagreb će imati za šest dana kada će ugostiti makedonski Pelister

27.11.2025.
20:42
Hina
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rukometaši Zagreba u susretu su 9. kola skupine B Lige prvaka pretrpjeli i deveti poraz, bolji je na svom terenu bio mađarski doprvak Pick Szeged sa 32-26 (16-16).

Igor Beljavski sa sedam i Filip Glavaš sa šest pogodaka bili su najefikasniji kod Zagreba, dok su Szeged do pete pobjede ove sezone vodili hrvatski reprezentativci Mario Šoštarić s devet i Marin Jelinić sa šest golova.

Konačni rezultat od šest pogodaka razlike za Szeged ne odaje pravo stanje stvari tijekom utakmice jer je Zagreb pod vodstvom novog trenera Nenada Šoštarića bio u igri za pozitivan rezultat sve do pred sam kraj susreta.

 

Naime, u 49. minuti Zagreb je vodio sa 25-24, osam minuta prije isteka vremena još je bilo neodlučenih 26-26, ali niz pogrešnih dodavanja u zadnjim minutama doveo je do izgubljenih lopti i protunapada domaćih koji su tako stekli veliku prednost.

Zagreb je u konačnici skupo platio i veliki broj isključenja, od 41. do 47. minute je šest minuta u kontinuitetu imao igrača manje, a kod rezultata 25-25 je više od minute bio i s dva igrača manje na terenu.

Sljedeću priliku za prve bodove Zagreb će imati za šest dana kada će ugostiti makedonski Pelister. 

Standings provided by Sofascore
Rk ZagrebRukometna Liga Prvaka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRAVI RASPAD /
Zagrebu i deveti poraz u Ligi prvaka: Potopio ga hrvatski dvojac u Mađarskoj