Zagrebu i deveti poraz u Ligi prvaka: Potopio ga hrvatski dvojac u Mađarskoj

Rukometaši Zagreba u susretu su 9. kola skupine B Lige prvaka pretrpjeli i deveti poraz, bolji je na svom terenu bio mađarski doprvak Pick Szeged sa 32-26 (16-16).

Igor Beljavski sa sedam i Filip Glavaš sa šest pogodaka bili su najefikasniji kod Zagreba, dok su Szeged do pete pobjede ove sezone vodili hrvatski reprezentativci Mario Šoštarić s devet i Marin Jelinić sa šest golova.

Konačni rezultat od šest pogodaka razlike za Szeged ne odaje pravo stanje stvari tijekom utakmice jer je Zagreb pod vodstvom novog trenera Nenada Šoštarića bio u igri za pozitivan rezultat sve do pred sam kraj susreta.

Naime, u 49. minuti Zagreb je vodio sa 25-24, osam minuta prije isteka vremena još je bilo neodlučenih 26-26, ali niz pogrešnih dodavanja u zadnjim minutama doveo je do izgubljenih lopti i protunapada domaćih koji su tako stekli veliku prednost.

Zagreb je u konačnici skupo platio i veliki broj isključenja, od 41. do 47. minute je šest minuta u kontinuitetu imao igrača manje, a kod rezultata 25-25 je više od minute bio i s dva igrača manje na terenu.

Sljedeću priliku za prve bodove Zagreb će imati za šest dana kada će ugostiti makedonski Pelister.