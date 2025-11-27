Pomlađena Hrvatska otvara SP i traži čudo protiv favoriziranih Rumunjki

Svjetsko prvenstvo za rukometašice 0 Rumunjska : 0 Hrvatska

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija kreće sa svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Nizozemskoj.

Prva utakmica je protiv Rumunjske od 18 sati u Rotterdamu, a u našoj skupini od 20:30 igraju i Danska - Japan. Kao favoritkinje se izdvajaju Danska i Rumunjska, a Hrvatska će protiv nezgodnog Japana tražiti svoju priliku za prolazak u sljedeću fazu natjecanja.

No, prvo je na redu Rumunjska s kojom nemamo previše ugodnih sjećanja. Hrvatska se s Rumunjskom dosad susrela 24 puta i ima sedam pobjeda uz čak 17 poraza.

Na velikim natjecanjima igrale su međusobno pet puta, Rumunjke su slavile četiri puta. Prošle godine dva puta su se susrele u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, Rumunjska je slavila oba puta, 26:24 u Bistriti i 25:23 u Koprivnici.

Pomlađenu Hrvatsku možete pratiti u izravnom prijenosu od 17.50 na RTL-u 2 i platformi VOYO.