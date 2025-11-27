FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IDEMO, CURE! /

Pomlađena Hrvatska otvara SP i traži čudo protiv favoriziranih Rumunjki

Pomlađena Hrvatska otvara SP i traži čudo protiv favoriziranih Rumunjki
×
Foto: Stanko Gruden/Kolektiff

Tekstualni prijenos utakmice Rumunjska - Hrvatska pratite UŽIVO na portalu Net.hr

27.11.2025.
16:50
Sportski.net
Stanko Gruden/Kolektiff
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Svjetsko prvenstvo za rukometašice
27. 11. 2025.
18.00
0
Rumunjska
 
:
0
Hrvatska
 
Standings provided by Sofascore

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija kreće sa svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Nizozemskoj. 

Prva utakmica je protiv Rumunjske od 18 sati u Rotterdamu, a u našoj skupini od 20:30 igraju i Danska - Japan. Kao favoritkinje se izdvajaju Danska i Rumunjska, a Hrvatska će protiv nezgodnog Japana tražiti svoju priliku za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. 

No, prvo je na redu Rumunjska s kojom nemamo previše ugodnih sjećanja. Hrvatska se s Rumunjskom dosad susrela 24 puta i ima sedam pobjeda uz čak 17 poraza.

Na velikim natjecanjima igrale su međusobno pet puta, Rumunjke su slavile četiri puta. Prošle godine dva puta su se susrele u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, Rumunjska je slavila oba puta, 26:24 u Bistriti i 25:23 u Koprivnici.

Pomlađenu Hrvatsku možete pratiti u izravnom prijenosu od 17.50 na RTL-u 2 i platformi VOYO

Svjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene 2025Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaUživo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IDEMO, CURE! /
Pomlađena Hrvatska otvara SP i traži čudo protiv favoriziranih Rumunjki