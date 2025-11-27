FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEOČEKIVANI PROBLEM /

Evo zašto je kasnio početak prve utakmice hrvatskih rukometašica na Svjetskom prvenstvu

Utakmica Hrvatske i Rumunjske trebala je početi u 18.00

27.11.2025.
18:31
M.G.
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prva utakmica hrvatske ženske rukometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, protiv Rumunjske, nije poičela u predviđeno vrijeme, u četvrtak u 18.00, već je kasnila s početkom 10 minuta.

Razlog za to su bili neočekivani problemi u prometu koji su se dogodili Rumunjkama.

"Rumunjska reprezentacija kasni zbog zastoja u prometu pa utakmica ne počinje na vrijeme", objavili su iz IHF-a.

Tekstualni prijenos utakmice pratite na Net.hr-u

Hrvatska i Rumunjska su u skupini s Danskom i Japanom, a te dvije reprezentacije igraju u četvrtak od 20:30.

Kao favoritkinje se izdvajaju Danska i Rumunjska, a Hrvatska će protiv nezgodnog Japana tražiti svoju priliku za prolazak u sljedeću fazu natjecanja. 

Pomlađenu Hrvatsku možete pratiti u izravnom prijenosu od 17.50 na RTL-u 2 i platformi VOYO

POGLEDAJTE VIDEO: Jelena ispisala povijest hrvatskog badmintona

Svjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene 2025Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaKašnjenjeRumunjska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEOČEKIVANI PROBLEM /
Evo zašto je kasnio početak prve utakmice hrvatskih rukometašica na Svjetskom prvenstvu