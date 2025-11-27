Evo zašto je kasnio početak prve utakmice hrvatskih rukometašica na Svjetskom prvenstvu

Prva utakmica hrvatske ženske rukometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, protiv Rumunjske, nije poičela u predviđeno vrijeme, u četvrtak u 18.00, već je kasnila s početkom 10 minuta.

Razlog za to su bili neočekivani problemi u prometu koji su se dogodili Rumunjkama.

"Rumunjska reprezentacija kasni zbog zastoja u prometu pa utakmica ne počinje na vrijeme", objavili su iz IHF-a.

Hrvatska i Rumunjska su u skupini s Danskom i Japanom, a te dvije reprezentacije igraju u četvrtak od 20:30.

Kao favoritkinje se izdvajaju Danska i Rumunjska, a Hrvatska će protiv nezgodnog Japana tražiti svoju priliku za prolazak u sljedeću fazu natjecanja.

Pomlađenu Hrvatsku možete pratiti u izravnom prijenosu od 17.50 na RTL-u 2 i platformi VOYO.

