RTL Danas doznaje: Mikulića snimali godinu dana, u zbirci oružja i komadi vrijedni tisuće

Puška po puška, oružje po oružje - iznosila je to sinoć krim policija iz obiteljskog doma Andrije Mikulića u Donjoj Dubravi. Bivši glavni držani inspektor kao strastveni lovac imao je zavidnu zbirku oružja - i to vrijednih od 400 do čak 6 tisuća eura.

Osim kuće, pretraživao se i luksuzni terenac. A nakon četiri sata Mikulića je policija odvela u sjedište Uskoka na Oranice gdje je prenoćio.

Andriju Mikulića USKOK sumnjiči za primanje 120 tisuća eura mita kao i mesne proizvode i to u nekoliko navrata od Gorana Večkovića koji je inače i vlasnik dva kamenoloma. Tužitelji sumnjaju i da je neutvrđen iznos novca primio i od vlasnika drugog kamenoloma Ivice Vugrinca u Novom Golubovcu gdje su danas cijeli dan bile pretrage službenih prostorija.

Cilj je bio da inspektori kad dođu u inspekciju utvrde da se sve u kamenolomu radi u skladu sa zakonom. Uz kamenolom, Vugrinec je i lokalni mesar koji u svom vlasništvu ima pet mesnica. Među uhićenima je i Mikulićev kum Dragan Krasić koji je radio u sektoru za rudarstvo.

Andrija Mikulić, kako doznajemo, na mjerama je bio više od godinu dana. Osim telefona - prislušni uređaj bio mu je postavljen i u automobilu, pa je sam trenutak primanja mita i konkretno uhvaćen.

