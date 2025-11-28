Kita detaljno poručio kako će završiti glavna borba protiv Batura na spektakularnom FNC-u 25

'BEZ PITANJA' /
Batur otkrio kakva je sudbina boraca s ovih prostora: 'Kao gladijatori, međusobno se tučemo'
Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC) u subotu, 29. studenoga 2025. u Areni Varaždin predstavlja spektakularni FNC 25 event.
Dan uoči spektakla održana je i konferencija za medije, a nakon nje i ceremonijalno vaganje. Na presici se pojavio i Michal Kita koji je u razgovoru otkrio svoja predviđanja kako će završiti glavna borba između njega i Martina Batura.
Spektakularni FNC 25 event u subotu od 18.30 ekskluzivno gledajte na platformi VOYO.