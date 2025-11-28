Gledajte pressicu i službeno vaganje za spektakularnu bitku modernih gladijatora
Konferenciju za medije i vaganje uoči spektakularnog FNC 25 eventa možete putem streama gledati UŽIVO od 17 sati na portalu Net.hr
Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC) po prvi put stiže na sjever Hrvatske. U subotu, 29. studenoga 2025. godine, Arena Varaždin postat će epicentar borilačkog sporta, ugošćujući spektakularni FNC 25 event.
Dan uoči spektakla na redu je i konferencija za medije od 17 sati, a nakon nje slijedi i ceremonijalno vaganje. Oba događaja možete pratiti UŽIVO na portalu Net.hr, a na licu mjesta je i naš Vehmir Džakmić koji će donijeti sve dodatne najzanimljivije priče.
Pred nama je, dakle, borilački i produkcijski spektakl kakav može isporučiti samo najjača MMA promocija jugoistočne Europe. Večer ispunjena s čak 11 žestokih MMA mečeva kulminirat će obračunom u teškoj kategoriji: zadarska uzdanica Martin Batur vraća se u kavez nakon teške ozljede i staje pred poljsku legendu Michala Kitu!
No, to nije jedini veliki povratak. Nakon prvog poraza u karijeri, u kavez se vraća i Marko Bojković - ovog puta protiv belgijskog ratnika i KSW veterana Donovana Desmaea. Prvi put svoj pojas branit će i prvak velter kategorije Kamil Kraska, koji dočekuje opakog brazilskog debitanta Igora Cavalcantija.
A prije tri glavna obračuna čeka nas još osam eksplozivnih borbi uz velika imena poput Antuna Račića, Toma Breesea, Agyja Sardarija i mnogih drugih.
Spektakularni FNC 25 event u subotu od 18.30 ekskluzivno gledajte na platformi VOYO.