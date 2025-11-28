Gledajte pressicu i službeno vaganje za spektakularnu bitku modernih gladijatora

Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC) po prvi put stiže na sjever Hrvatske. U subotu, 29. studenoga 2025. godine, Arena Varaždin postat će epicentar borilačkog sporta, ugošćujući spektakularni FNC 25 event.

Dan uoči spektakla na redu je i konferencija za medije od 17 sati, a nakon nje slijedi i ceremonijalno vaganje. Oba događaja možete pratiti UŽIVO na portalu Net.hr, a na licu mjesta je i naš Vehmir Džakmić koji će donijeti sve dodatne najzanimljivije priče.

Pred nama je, dakle, borilački i produkcijski spektakl kakav može isporučiti samo najjača MMA promocija jugoistočne Europe. Večer ispunjena s čak 11 žestokih MMA mečeva kulminirat će obračunom u teškoj kategoriji: zadarska uzdanica Martin Batur vraća se u kavez nakon teške ozljede i staje pred poljsku legendu Michala Kitu!

No, to nije jedini veliki povratak. Nakon prvog poraza u karijeri, u kavez se vraća i Marko Bojković - ovog puta protiv belgijskog ratnika i KSW veterana Donovana Desmaea. Prvi put svoj pojas branit će i prvak velter kategorije Kamil Kraska, koji dočekuje opakog brazilskog debitanta Igora Cavalcantija.

A prije tri glavna obračuna čeka nas još osam eksplozivnih borbi uz velika imena poput Antuna Račića, Toma Breesea, Agyja Sardarija i mnogih drugih.

Spektakularni FNC 25 event u subotu od 18.30 ekskluzivno gledajte na platformi VOYO.