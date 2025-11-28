Batur otkrio kakva je sudbina boraca s ovih prostora: 'Kao gladijatori, međusobno se tučemo'

JAKE RIJEČI /
Kita detaljno poručio kako će završiti glavna borba protiv Batura na spektakularnom FNC-u 25
U subotu, 29. studenoga 2025. godine, Arena Varaždin postat će epicentar borilačkog sporta, ugošćujući spektakularni FNC 25 event. Dan uoči spektakla održana je i konferencija za medije, a nakon nje i ceremonijalno vaganje.
Na presici se pojavio i Martin Batur, zadarska uzdanica vraća se u kavez nakon teške ozljede i staje pred poljsku legendu Michala Kitu. U razgovoru je otkrio kako je baviti se ovim sportom i kakve sve kombinacije postoje u nadolazećim borbama.
Spektakularni FNC 25 event u subotu od 18.30 ekskluzivno gledajte na platformi VOYO.