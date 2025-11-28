Dražen Forgač otkrio gdje povlači granicu između showa i neukusa: 'To je abnormalno!'

Gostujući u podcastu "Kamera, akcija, Voyo" kod voditeljice Irene Pirjać, čelni čovjek Fight Nation Championshipa (FNC), Dražen Forgač, osvrnuo se na evoluciju borilačkog sporta. Iako je FNC postao sinonim za spektakl u regiji, a "trash talk" sastavni dio modernog MMA-a, Forgač je jasno dao do znanja da postoje crvene linije koje se ne smiju prelaziti. U eri kada društvene mreže diktiraju popularnost, a incidenti često donose više pregleda od samih borbi, postavlja se pitanje: gdje prestaje sport, a počinje reality show?

McGregorov sindrom: Profit ili sramota?

Neizbježna tema svakog razgovora o granicama u MMA-u je Conor McGregor. Irac je redefinirao sport, ali i ljestvicu kontroverzi. Forgač se prisjetio zloglasnog incidenta kada je McGregor kolicima za utovar razbio prozor autobusa u kojem je sjedio Khabib Nurmagomedov.

Foto: Px Images/abaca

"Svi su se zgražali, to je bilo abnormalno i danas se na to gleda kao na užas i katastrofu. No, na kraju je ta borba bila najprodavanija ikad s milijun i šesto tisuća prodanih prijenosa", istaknuo je Forgač.

Iako brojke sugeriraju da skandali prodaju borbe, stav čelnika FNC-a je nedvosmislen. Za njega osobno, takvo ponašanje je "veliko ne". Iako priznaje da mu se sviđa kada borci stvore "hype" oko meča, naglašava da to uvijek mora biti s mjerom, kako se sport ne bi pretvorio u cirkus koji gubi svoj smisao.

Sveto trojstvo: obitelj, vjera i nacija

"Bilo kakvo spominjanje obitelji, bilo kakvo spominjanje vjere i nacije – to je katastrofa. To je apsolutno ne", rezolutan je Forgač. "Mi smo protiv tih stvari jedan kroz jedan i tu uopće nema rasprave."

Ove tri kategorije predstavljaju temeljnu liniju obrane sportskog digniteta unutar FNC-a. Dok su prozivke na račun borilačkih vještina, kondicije ili hrabrosti dobrodošle jer podižu temperaturu pred meč, udarci "ispod pojasa" koji ciljaju na osobni identitet i svetinje nemaju mjesto u kavezu, a ni izvan njega.

'Nismo mimoze' Borci moraju imati deblju kožu

S druge strane medalje, Forgač primjećuje fenomen pretjerane osjetljivosti kod današnjih boraca. Često se događa da se borci uvrijede na komentare koji su zapravo benigni dio sportske psihologije.

"Ponekad su ljudi previše osjetljivi. Netko nekome kaže da slabo udara desni kroše ili da je mršav, a ovaj se uvrijedi. Ljudi su osjetljivi na gluposti na koje ne bi trebali biti, pogotovo ne u našem biznisu", objašnjava Forgač te dodaje: "Ipak bismo mi trebali biti čvrsti momci, nismo mimoze." Poruka je jasna: ako želiš biti profesionalni borac, moraš biti spreman na kritiku, provokaciju i psihološke igrice protivnika.

Humor kao najbolje oružje: ‘Često me prikažu kao Obelixa’

Kao pozitivan primjer interakcije s publikom i "trash talka" koji ne prelazi u neukus, Forgač je istaknuo specifičnu skupinu fanova poznatu kao "Reptili". Riječ je o zajednici od preko 20 tisuća zagriženih pratitelja MMA scene koji često kreiraju šaljive sadržaje i "memeove" na račun boraca, ali i samog Forgača.

"Meni je to urnebes, nasmijem se od srca jer su zanimljivi. Često mene prikažu kao Obelixa, a Ivicu Truščeka kao Asterixa. To je sve top, dokle god nije bezobrazno", zaključuje Forgač.

FNC 25 u Varaždinu gledajte uživo na platformi Voyo ove subote, 29.studenog!