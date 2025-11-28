Pogledajte kako izgleda od demona oslobođeni Bojković i što je poručio pred borbu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC) u subotu, 29. studenoga 2025. u Areni Varaždin predstavlja spektakularni FNC 25 event.

Dan uoči spektakla održana je i konferencija za medije, a nakon nje i ceremonijalno vaganje. Došao je i 'redizajnirani' Marko Bojković koji se 'oslobodio demona', a uoči sutrašnje borbe imao je smao kratku poruku.

