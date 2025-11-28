FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
REDIZAJN /

Pogledajte kako izgleda od demona oslobođeni Bojković i što je poručio pred borbu

Najjača regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC) u subotu, 29. studenoga 2025. u Areni Varaždin predstavlja spektakularni FNC 25 event. 

Dan uoči spektakla održana je i konferencija za medije, a nakon nje i ceremonijalno vaganje. Došao je i 'redizajnirani' Marko Bojković koji se 'oslobodio demona', a uoči sutrašnje borbe imao je smao kratku poruku. 

Spektakularni FNC 25 event u subotu od 18.30 ekskluzivno gledajte na platformi VOYO

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
28.11.2025.
19:13
Sportski.net
FncFnc 25Marko Bojković
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx