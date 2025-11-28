FREEMAIL
SP ZA RUKOMETAŠICE /

Nakon poraza od Rumunjki slijedi najteži protivnik: 'Cure će sigurno dati sve od sebe'

Nakon poraza od Rumunjki slijedi najteži protivnik: 'Cure će sigurno dati sve od sebe'
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

'Prva utakmica je izgubljena, međutim konačan rezultat nije realna slika stanja na terenu'

28.11.2025.
13:21
Hina
Sanjin Strukic/pixsell
Nakon poraza od Rumunjske u susretu prvog kola skupine A Svjetskog prvenstva, hrvatske rukometašice u subotu u Rotterdamu očekuje jedan od favorita prvenstva, Danska.

Danske rukometašice osvojile su čak 18 medalja na velikim natjecanjima. Samo u posljednje dvije godine imaju europsko srebro, te olimpijsku i svjetsku broncu.

Dvoboj je na rasporedu u subotu, 29. studenoga u 20:30 sati.

"Prva utakmica je izgubljena, međutim konačan rezultat nije realna slika stanja na terenu. Sutra nas očekuje Danska koja je veliki favorit. Sigurna sam kako će cure dati sve od sebe kako bi pružile dobar otpor," kazala je Iva Bule.

"Ovo je moje prvo svjetsko prvenstvo, iskorištavam svoje minute najbolje što mogu. Nadam se da ću zadobiti što veće povjerenje izbornika i ostalih suigračica," dodala je.

Danska je u prvom kolu uvjerljivo porazila Japan sa 36-19. Najefikasnija je bila kapetanica Andrea Hansen sa šest golova, dok su po pet golova zabile Helena Hageso, Julie Scaglione, te Elma Halilčević sa po pet golova. Zanimljivo, od 17 prijavljenih igračica u prvom krugu samo jedna ne igra Ligu prvakinja. To je Sarah Paulsen, članica Sonderjyska.

Ekipu vodi Dankinja Helle Thomsen, a pomoćnica je Crnogorka Bojana Popović. Obje imaju puno trenerskog iskustva. Helle Thomsen tri medalje s Nizozemskom, a Bojana Popović olimpijsko srebro s Crnom Gorom.

Pomlađenu Hrvatsku možete pratiti u izravnom prijenosu na RTL-u 2 i platformi VOYO

Standings provided by Sofascore
Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene 2025
