Obrvan: 'To se odrazilo i na motiviranost u obrani, možda je razlika na kraju previsoka'

Izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Ivica Obrvan nakon 24-33 poraza od Rumunjske na startu Svjetskog prvenstva u Rotterdamu realno je ocijenio igru svog pomlađenog sastava:

"Znali smo da nas čeka teško svjetsko prvenstvo. Bio sam jako zadovoljan startom utakmice i završnicom prvog poluvremena kada smo se izvukli iz prve krize. Relativno dobro smo počeli drugo poluvrijeme, ali onda je uslijedilo teško razdoblje s pregršt promašenih zicera, pogotovo s krilnih pozicija. To se odrazilo i na motiviranost u obrani što je ujednačena ekipa Rumunjske znalački iskoristila."

"Možda je razlika na kraju previsoka. Bilo je i dobrih stvari, Lucija Bešen je skupila nekoliko odličnih obrana s kojima nas je držala u rezultatu. Nadam se kako ćemo se protiv Danske i Japana pokazati u boljem svjetlu i da ćemo izboriti drugi krug", rekao je Obrvan.

Ana Malec je rekla:

"Dobro otvaranje, dobra obrana i tranzicija u napad. Radili smo ono što smo se dogovorili, ali loše drugo poluvrijeme nas je odvelo do minus 10. Možda smo malo i izgubile fokus. Moramo dići glavu gore i ići dalje."

Hrvatska će za dva dana u 2. kolu igrati protiv Danske.

