Baćo Builder zagrijao sabornicu: Otvara se one stop shop za korupciju

Vraćamo se ponovo na našeg ministra Branka Bačića koji je pak zagrijao sabornicu. Bačić, poznatiji kao Baćo Builder prije rušenja Vjesnika odlučio je srušiti i postojeći sustav prostornog planiranja i dozvola za gradnju.

Od Sabora je zatražio da usvoji tri nova zakona koji između ostalog općinama i gradovima oduzimaju ovlasti izdavanja građevinskih dozvola, pa ako u roku dvije godine ne donesu prostorni plan uređenja to će napraviti država.

One stop shop za korupciju

Dakle, Baćo i Vlada priznaju da su općine i gradovi beskorisni i da samo koče investicije i razvoj i rade nered u prostoru, ali umjesto da smanje njihov broj i učine ih korisnijima problem će riješiti tako da sad i službeno ne moraju ništa raditi.

Čini se malo naopako, ali s druge strane to bi doista moglo pojeftiniti i ubrzati gradnju. Jer ubuduće veliki investitori neće morati davati mito na tri mjesta da bi izmuzli prostorni plan koji im ide na ruku, sad će to sve rješavati na jednom mjestu. One stop shop za korupciju, dođeš na jedan šalter izbrojiš koliko treba i gradi majstore, a ne ovako brojati i čekati 50 godina.

