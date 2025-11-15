Šprajc razotkrio kako su Srbi postali tražena roba: 'Još su najbolje prošli'

NEPREPIČLJIV PROSVJED /

Po pitanju prosvjeda Split je proteklog vikenda bio vjerojatno najživahniji grad u Europi ali nije ni čudo. Lijepi grad, lijepo vrijeme, riva, kava, šetnja, fino se da spojiti ugodno s prosvjednim.

U subotu se prosvjedovalo za dom spremno a u nedjelju spremno protiv stranih radnika. E sad, dok je Torcidin prosvjed u subotu bio dosta jednostavan - zna se problem i zna se rješenje, ovaj u nedjelju je bio kako da kažem... dosta hektičan. Teško prepričljiv, takorekuć neprepričljiv. Možda je najjednostavnije za objasnit da su ovima u subotu smetali samo Srbi a ovima u nedjelju svi. I strani radnici i kapitalizam i svjetske sile i vlast i oporba, Indijci, Egipćani, Kazahstanci, nema tko se nije našao na tapeti.

Srbi su još najbolje prošli. Em su bijelci em su kršćani, za razliku od subote u nedjelju su što bi se reklo Srbi bili tražena roba. Spominjao se još i Tito, Atlantida i svašta nešto.