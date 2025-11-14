FREEMAIL
Audi otkrio izgled svog F1 bolida: Počinje novo poglavlje za novoimenu momčad

Prvi ozbiljni znakovi Audijevog ulaska u Formulu 1 stigli su iz Münchena, gdje je momčad koja trenutačno nastupa pod imenom Sauber, predstavila vizualni identitet i koncept bolida za iduću sezonu. Time je službeno otvoreno novo poglavlje za njemačkog giganta koji u svijet formule ulazi s jasnim ciljem i velikim ambicijama.

Audi je u svom Brand Experience Centeru pokazao kako će izgledati bolid koji će već za 115 dana izaći na stazu u svojoj prvoj F1 utrci. Dizajn slijedi filozofiju potpune jasnoće i jednostavnosti, identičnu onoj koju kompanija najavljuje i u budućim cestovnim modelima.

14.11.2025.
20:43
Sportski.net
