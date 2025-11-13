Drama u Ferrariju: Schumacher doveo u pitanje Hamiltonovu budućnost

Nakon još jedne razočaravajuće sezone za Ferrari, u Maranellu ponovno rastu tenzije. Crveni bolid i dalje ne uspijeva pronaći put prema vrhu, a dok se navijači prisjećaju zadnjih dva desetljeća i slavnih dana osvajanja titule Michaela Schumachera i Kimi Raikkonena, i potencijalnog pokušaja osvajanja Alonsa i Vettela, sve je jasnije da ni dolazak sedmerostrukog prvaka Lewisa Hamiltona zasad nije donio preokret koji se očekivao.

Hamilton je u Ferrari stigao kao najveće moguće pojačanje, čovjek čiji je rekord govorio sam za sebe. No osim sprint pobjede u Kini, njegov učinak daleko je ispod razine koja se očekivala i od vozača takvog kalibra, i od momčadi koja ga je platila kao vrhunsku zvijezdu.

U trenutku kada Ferrari još lovi bodove za konstruktorski vrh i pokušava ispuniti visoka očekivanja u završnici sezone, oglasio Ralf Schumacher, brat legendarnog Michaela.

“Hamilton pravi previše pogrešaka. A Bearman košta deset puta manje”

Schumacher je u podcastu Backstage Boxengasse otvoreno progovorio o Hamiltonovim nastupima, jasno dajući do znanja da u Ferrariju ne bi bio siguran putnik.

“Moramo reći kako Hamilton radi previše pogrešaka. Brz je, ali ne više od toga. A onda pogledam mladog Bearmana u Haasu, koji čini čuda i košta djelić onoga što Lewis zarađuje,” poručio je Ralf.

Schumacher je pritom naglasio i financijski apsurd: Hamiltonova plaća navodno premašuje 60 milijuna funti godišnje, što smatra teškom stavkom za opravdati u trenucima kada rezultati izostaju.

“Ne znam koliko će John Elkann još moći opravdavati takvu plaću. Ne bih se iznenadio da Ferrari razmotri opciju: ostati s Hamiltonom ili krenuti graditi budućnost s vozačem poput Bearmana.”

“Pitanje je može li Hamilton više fizički pratiti tempo”

Schumacher je čak postavio pitanje o Hamiltonovoj fizičkoj mogućnosti da izdrži konstantan tempo Formule 1.

“Ne znam je li stvar u bolidu ili je jednostavno sve postalo prebrzo za njega. Možda je prošao vrhunac, ne tvrdim to, ali tako djeluje.”

Ovi komentari potaknuli su novu raspravu o tome što Ferrari zaista želi u budućnosti iskusnog šampiona koji traži povratak forme, ili mladu snagu koja može biti dugoročni projekt.

Elkann poslao jasnu poruku: ‘Vozači trebaju manje pričati’

Hamiltonovi problemi dodatno su isplivali na površinu nakon VN Brazila, gdje je Britanac opisao sezonu riječima:

“Ovo je noćna mora, živim je već neko vrijeme.” Nedugo zatim javno se oglasio i predsjednik Ferrarija, John Elkann, koji je izrekao oštru, ali jasnu poruku:

“Brazil je bio veliko razočaranje. Naši mehaničari briljiraju na pit-stopovima, naši inženjeri su napredovali, ali vozači moraju prestati pričati i početi bolje voziti."

Ova izjava mnogi su protumačili kao otvorenu kritiku Hamiltonu, ali i kao upozorenje cijeloj vozačkoj postavi.

