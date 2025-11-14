Zrinka kreće u obranu naslova, a Leona se vraća utrkama! Ovo su startni brojevi naših skijašica

Vikend donosi prvi slalom sezone u ovoj sezoni Svjetskog kupa. Nakon veleslaloma u Söldenu u kojem je Zrinka Ljutić završila na 10., a Filip Zubčić na 15. mjestu, u Leviju će biti cijela naša reprezentacija.

U nedjelju će na snijeg Samuel Kolega, Filip Zubčić, Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić, ali prije njih su na radu djevojke. Za Leonu Popović je Levi povratnički nastup nakon više od 11 mjeseci izbivanja. Leona je u Killingtonu prošle godine doživjela tešku ozljedu koja joj je uzela sezonu, a prije toga je bila 25. u Gurglu i 13. u Leviju.

Sve o Svjetskom skijaškom kupu čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zrinka kreće šesta, Leona 22.

Ipak, Leona pamti Levi po dobrome. Na ovome finskom skijalištu je prije dvije godine završila na drugom mjestu što joj je bilo drugo postolje karijere. Zbog duge pauze Leona je izgubila poziciju među 15 skijašica i u Leviju će startati 22.

Zrinka Ljutić u Leviju započinje obranu Malog kristalnog globusa u slalomu. Naravno, Zrinka se po WCSL-u nalazi u elitnoj sedmorki što joj garantira startne brojeve u prvih sedam, a u petak navečer je na javnom izvlačenju brojeva izvukla broj 6.

Foto: Screenshot/fis

Utrka počinje u 11 sati po lokalnom, a 10 po našem vremenu. Druga vožnja je tri sata kasnije. Sretno našim djevojkama!

POGLEDAJTE VIDEO: Bum, tres: Pogledajte sjajan trailer za FNC 25 u Varaždinu. Ovo je povijesni trenutak