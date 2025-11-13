FREEMAIL
ROCKSTAR /

Kakva kraljica! Pogledajte što Zrinka Ljutić radi dok čeka prvi slalom sezone

Kakva kraljica! Pogledajte što Zrinka Ljutić radi dok čeka prvi slalom sezone
Foto: Profimedia

Naša najbolja skijašica stiže u Levi kao jedna od favoritkinja

13.11.2025.
9:33
Sportski.net
Profimedia
Zrinka Ljutić ovu je sezonu počela desetim mjestom u veleslalomu u Söldenu. U subotu je očekuje prvi slalom sezone. Prva utrka u njezinoj najdražoj disciplini u kojoj je prošle sezone osvojila Mali kristalni globus.

Naša najbolja skijašica stiže u Levi kao jedna od favoritkinja, a tri dana prije utrke FIS je na svojim društvenim mrežama objavio video u kojem Zrinka svira gitaru u kolibica za pripremu skija dok čeka da joj serviser stavi vosak na skije. Zrinka na električnoj gitari svira legendarnu numeru legendarnog Ozzyja Osbornea Crazy Train

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

"Zrinka Ljutić se priprema za prvi slalom sezone. Rock-zvijezda!", stoji u objavi FIS-a na Instagramu. 

 

 

Ženski slalom u Leviju na programu je u subotu u 11 sati dok je druga vožnja na rasporedu u 14 sati. Prošle sezone Zrinka je u Leviju završila na šestom mjestu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić za RTL Danas o pripremama za ZOI

Zrinka LjutićLeviSlalomSkijanjeSkijanje Svjetski Kup
