Kakva kraljica! Pogledajte što Zrinka Ljutić radi dok čeka prvi slalom sezone

Zrinka Ljutić ovu je sezonu počela desetim mjestom u veleslalomu u Söldenu. U subotu je očekuje prvi slalom sezone. Prva utrka u njezinoj najdražoj disciplini u kojoj je prošle sezone osvojila Mali kristalni globus.

Naša najbolja skijašica stiže u Levi kao jedna od favoritkinja, a tri dana prije utrke FIS je na svojim društvenim mrežama objavio video u kojem Zrinka svira gitaru u kolibica za pripremu skija dok čeka da joj serviser stavi vosak na skije. Zrinka na električnoj gitari svira legendarnu numeru legendarnog Ozzyja Osbornea Crazy Train.

"Zrinka Ljutić se priprema za prvi slalom sezone. Rock-zvijezda!", stoji u objavi FIS-a na Instagramu.

Ženski slalom u Leviju na programu je u subotu u 11 sati dok je druga vožnja na rasporedu u 14 sati. Prošle sezone Zrinka je u Leviju završila na šestom mjestu.

