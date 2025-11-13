Olimpijske igre na afričkom tlu? Nije nemoguće, dobili smo ozbiljnu kandidaturu

Južnoafrička Republika namjerava se kandidirati za domaćinstvo Olimpijskih i Paraolimpijskih igara 2036. ili 2040., objavio je u četvrtak južnoafrički ministar Khumbudzo Ntshavheni, bez navođenja potencijalnog grada domaćina.

Južnoafrička Republika je bila prva afrička zemlja koja je bila domaćin Svjetskog prvenstva u nogometu 2010., a sada planira stupiti u stalni dijalog s Međunarodnim olimpijskim odborom na čijem je čelu sada Zimbabveanka Kirsty Coventry.

Cape Town se kandidirao za domaćinstvo Olimpijskih igara 2004., koje su na kraju dodijeljene Ateni.

"Vlada je uvjerena da je Južnoafrička Republika spremna i sposobna za domaćinstvo Olimpijskih igara, s obzirom na postojeću infrastrukturu i činjenicu da ulaganja potrebna za njezino poboljšanje nisu značajna", izjavio je ministar.

Tijekom posjeta zemlji u listopadu 2024., tadašnji predsjednik MOO-a Thomas Bach izjavio je da Južna Afrika ima "stabilnost, infrastrukturu i viziju za domaćinstvo Olimpijskih igara".

Sljedeće godine Dakar će postati prvi grad na afričkom kontinentu koji će biti domaćin Olimpijskih igara mladih, od 31. listopada do 14. studenog 2026.

Sljedeće Ljetne olimpijske igre, 2028., održat će se u Los Angelesu, a Igrama 2032. domaćin će biti Brisbane.

