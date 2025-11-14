FREEMAIL
ZASTRAŠUJUĆE /

Olimpijku zatrpala snježna lavina: Usred bitke za život snimila svoje spašavanje

Olimpijku zatrpala snježna lavina: Usred bitke za život snimila svoje spašavanje
Foto: Screenshot

Šárka Pančochová doživjela pravu dramu tijekom spusta niz snježnu padinu

Silvijo Maksan
14.11.2025.
9:25
Češka snowboarderica i četverostruka olimpijka Šárka Pančochová doživjela je pravu dramu na snijegu tijekom boravka u Japanu.

Zatrpao ju snijeg

Tijekom spusta niz padinu zahvatio ju je snijeg i zatrpao, a cijela je situacija snimljena i kasnije objavljena na društvenim mrežama. Zahvaljujući brzoj reakciji njezinog tima, vrlo je brzo izvučena i prošla je bez ozljeda, prenosi češki TN.cz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Instagramu je podijelila video na kojem se jasno vidi kako se snijeg polako počinje gomilati oko nje, sve dok je u jednom trenutku potpuno ne prekrije.

"Češka snowboarderica Šárka Pančochová doživjela je zastrašujuće iskustvo. Tijekom skijanja u Japanu, ostala je zarobljena pod lavinom i morala ju je spasiti spasilačka ekipa. Srećom, četverostruka olimpijska sportašica nije ozlijeđena", piše TN.cz. 

'Pokušala sam se smiriti'

Šárka Pančochová objasnila je kako nije riječ o klasičnoj lavini koja se ruši s vrha planine, već o površinskom odronu snijega koji se odjednom pokrenuo oko nje. Unatoč tome što je bila u izrazito rizičnoj situaciji, uspjela je zadržati mirnoću.

"Pokušala sam se smiriti, usporiti otkucaje srca i štedjeti kisik. Znala sam da će moj tim vrlo brzo doći do mene", ispričala je 35-godišnja sportašica u videu.

Njezini su je kolege uspjeli locirati i iskopati iz snijega za otprilike tri minute. Dodatna sreća u nesreći bila je i ta što svjetska viceprvakinja nije završila preduboko zakopana, pa je spašavanje prošlo brže i jednostavnije.

Iskustvo koje mijenja pogled na planine

Nakon ovog zastrašujućeg događaja, Pančochová je odlučila iskoristiti svoju popularnost kako bi upozorila na opasnosti u planinama i važnost dobre pripreme.

"Sada na planine gledam drugačije. Nikada nemojte ići sami. Prije vožnje razgovarajte s prijateljima i dogovorite što ćete napraviti ako se nešto dogodi", poručila je svojim pratiteljima.

