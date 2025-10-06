Stotine planinara zarobljeno na Mount Everestu, vodiči ne pamte ovakvo vrijeme

Spašavanje je u tijeku na zabačenim tibetanskim padinama u blizini Mount Everesta, nakon što je snježna oluja pogodila kampove u kojima su boravile stotine ljudi na istočnoj strani planine, izvještavaju kineski državni mediji.

Stotine lokalnih mještana i spasioca angažirano je kako bi očistili snijeg koji blokira pristup tom području, koje se nalazi na nadmorskoj visini većoj od 4.900 metara.

Spasioci su uspjeli odvesti 350 ljudi na sigurno u gradić Qudang. Također su uspostavili kontakt s 200 planinara koji se još uvijek nalaze na planini, piše BBC.

Vrlo neuobičajeno vrijeme

Obilne snježne padaline počele su u petak navečer i pojačale se na istočnim padinama Everesta u Tibetu, području koje je popularno među planinarima i izletnicima.

Geshuang Chen, 29-godišnja zaljubljenica u prirodu, krenula je iz gradića Qudang 4. listopada s planom da za pet dana stigne do baznog kampa Cho Oyu – rute koja nudi pogled na himalajske vrhove. Kad je provjerila vremensku prognozu, očekivao se snijeg 4. listopada, ali trebalo se razvedriti već sljedeći dan, stoga je njezina grupa od više od 10 ljudi odlučila nastaviti s planom. Međutim, sve je propalo kada je područje pogodilajaka mećava.

„Kada smo se probudili sljedeće jutro, snijeg je već bio dubok oko metar,“ rekla jeChen za BBC i dodala da se njezina grupa tada odlučila vratiti se natrag.

„Svi smo mi iskusni planinari,“ rekla je. „Ali ova mećava bila je iznimno teška. Imala sam puno sreće što sam se izvukla.“ Njezin vodič također je rekao da je ovakvo vrijeme na istočnoj padini Everesta vrlo neuobičajeno, dodala je.

Pate od hipotermije

Kina je trenutno usred tjedan dana dugog praznika povodom Nacionalnog dana, poznatog kao Zlatni tjedan, koji je vrhunac sezone za domaći turizam. Mnogi planinari uputili su se na stazu kroz dolinu Karma, manje poznatu ali slikovitu rutu prema podnožju Everesta – koja također pruža pogled na najviši vrh svijeta.

Žena iz južnog kineskog grada Shenzhena rekla je u ponedjeljak za BBC da se njezin suprug, koji je bio zarobljen u snježnoj oluji, polako povlači iz planina, no povratak je izuzetno težak zbog dubokog snijega.

„Čak i spasiocima nije lako, moraju čistiti snijeg kako bi napravili stazu,“ rekla je. „Nadam se da će muž i njegov tim sigurno doći do spasilačke ekipe.“ Dodala je da joj je muž rekao kako jedva da je spavao u šatoru jer se bojao da će ga zatrpati snijeg.

Drugi planinar, Eric Wen, rekao je za Reuters da su troje ljudi iz njegove grupe patili od hipotermije, iako su bili prikladno odjeveni. Jedva su spavali jer je neprestano padao snijeg, a grupa je svakih deset minuta morala čistiti snijeg. „U suprotnom bi nam se šatori urušili,“ rekao je.

Ekstremni vremenski uvjeti

Regija se trenutno suočava s ekstremnim vremenskim uvjetima, dok je susjedni Nepal pogođen jakim kišama koje su izazvale odrone i poplave, uništile mostove i usmrtile najmanje 47 ljudi u posljednja dva dana.

Na drugoj strani Kine, tajfun Matmo stigao je do istočne obale zemlje, prisilivši oko 150.000 ljudi da napuste svoje domove.

Mount Everest je najviši vrh na svijetu s visinom od preko 8.849 metara. Iako mnogi svake godine pokušavaju osvojiti vrh, uspon se smatra izuzetno opasnim.

Posljednjih godina Everest se suočava s problemima prenapučenosti, ekološkim izazovima i nizom smrtonosnih pokušaja uspona.

