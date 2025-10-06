Ako vrijeme dopusti, nastavlja se potraga za planinarima iz Hrvatske: Jedan mrtav, braću iz Kaštela još traže

Ispod vrha Tosc u Julijskim Alpama jučer prijepodne pokrenula se snježna lavina koja je zatrpala trojicu hrvatskih planinara iz Dalmacije. Odmah je krenula zahtjevna akcija spašavanja, a u sve su uključeni i dronovi, policija i gorski spasioci.

Kako je net.hr izvijestio, tijekom zahtjevne akcije potrage i spašavanja jedan je planinar pronađen bez znakova života. Dvojica planinara još se uvijek vode kao nestali, no potraga je bila prekinuta u kasnijim popodnevnim satima nedjelje zbog iznimno opasnih uvjeta i trebala bi se nastaviti danas ujutro.

Ključni događaji:

Troje Hrvata zatrpala je lavina u Julijskim Alpama

Oko 16 sati pronađeno je tijelo jednog Hrvata, neslužbeno: Iz Šibenika je

Potraga za preostalo dvoje planinara nastavlja se danas

Dvojac za kojim se traga su braća iz Kaštela

Stiže i Božinović

6.30 - Iz Vlade su nam potvrdili da će potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović trebao bi oko 10 sati ujutro stići na mjesto događaja.

Jedan planinar javio se svojoj obitelji

6.00 - Jedan planinar pronađen je mrtav, dok se dvojica vode kao nestali. Ostalih četvero planinara, koji su ostali u domu, sada su se već spustili na visoravan Pokljuku, potvrdio je za Hinu Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj.

"Radi se o hrvatskim planinarima iz Splita i okolnih mjesta, uključujući Solin, Kaštel Sućurac i Žrnovnicu", rekao je Repinc.

Kako je objavila Slobodna Dalmacija, jedan od planinara, za kojega se tijekom dana počelo pričati da je stradao i koji je iz Kaštel Sućurca javio se kući svojoj obitelji - živ je i zdrav. Dodaju kako su dva nestala planinara, za kojima će se sutra nastaviti potraga, iz Kaštela.

Ranije su Hini dežurni u Vodnikovom domu rekli da su im se planinari koji su u subotu došli u dom predstavili kao Splićani te da su jutros bili upozoreni na dolazak hladne fronte i pogoršanje vremenskih uvjeta.

Tosc se nalazi u samom srcu Julijskih Alpa između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha. S vrha se pruža pogled prema Triglavu i na većinu okolnih vrhova oko Bohinja te na dolinu Krma.

Prema riječima Boštjana Repinca iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Kranj, hrvatski planinari su subotu s Pokljuke došli na Vodnikov dom na 1817 metara nadmorske visine i potom da doma Planika (2408 m), te su se preko južne stijene Triglava popeli na najviši vrh slovenskih Julijskih Alpa visok 2864 metra.

"S vrha Triglava su se spustili natrag na Vodnikov dom, od kuda se troje od sedam planinara odlučilo danas preko grape popeti na Tosc", rekao je Repinc.

