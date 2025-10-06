Velika tuga! U alpama poginula mlada braća: Jedan se tek vjenčao, drugi se uskoro trebao oženiti

Obitelj dvojice hrvatskih planinara poginulih u Julijanskim Alpama na putu je za Sloveniju gdje su izgubili dvojicu od trojice sinova. Slobodna Dalmacija navodi da je riječ o braći iz Kaštel Lukšića u dobi od 32 i 26 godina koje je zatrpala lavina u nedjelju.

Jedan od njih se, navodno, prije nekoliko mjeseci vjenčao, dok se drugi uskoro trebao oženiti.

Ministri unutarnjih poslova Slovenije i Hrvatske potvrdili su u ponedjeljak da su poginula sva trojica hrvatskih planinara za kojima se tragalo od jučer. Nakon što su slovenske spasilačke službe u nedjelju pronašle tijelo prvog poginulog, danas su otkrivena tijela druge dvojice hrvatskih planinara u snijegu, otprilike 200 metara od mjesta nesreće.

Oni su bili dio veće grupe od sedmero planinara. Njih četvero stiglo je na sigurno, međutim trojica su odlučila nastaviti put unatoč lošim vremenskim uvjetima. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da još nisu službeno identificirana i da je još jedno tijelo mora evakuirati s planine.

Pronađeni pod snijegom

Tijela su pronađena na nadmorskoj visini od 1830 metara. Tijelo prvog od dvojice za kojima se tragalo jutros već je prevezeno u dolinu, a za drugog se još čega prijevoz helikopterom. Bila su udaljena oko 180 metara jedno od drugoga, rekao je Miha Arh, čelnik gorske službe spašavanja u Bohinju.

Da su stradali planinari iz Splita i okolice potvrdio je još u nedjelju za Hinu Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj. Dežurni u Vodnikovom domu rekli da su im se planinari koji su u subotu došli u dom predstavili kao Splićani te da su u nedjelju bili upozoreni na dolazak hladne fronte i pogoršanje vremenskih uvjeta.

Hrvatski planinari su subotu s Pokljuke došli na Vodnikov dom na 1817 metara nadmorske visine i potom da doma Planika (2408 m), te su se preko južne stijene Triglava popeli na najviši vrh slovenskih Julijskih Alpa visok 2864 metra.

"S vrha Triglava su se spustili natrag na Vodnikov dom, od kuda se troje od sedam planinara odlučilo danas preko grape popeti na Tosc", rekao je Repinc.

Ostali članovi grupe, koji su ostali u domu, spustili su se bili na visoravan Pokljuku i na sigurnom su. Među njima je 40-godišnji planinar iz solinskog naselja Sveti Kajo koji se javio obitelji da je živ.

