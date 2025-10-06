Legendarni slovenski alpinist: 'Hrvati nisu bili nepripremljeni. Ovo nitko nije mogao predvidjeti... '

Nekoliko dana prije tragedije na Julijskim Alpama gdje su život izgubila trojica hrvatskih planinara, meteorološki modeli već su ukazivali na to da će nedjeljno jutro donijeti vrlo intenzivne vremenske događaje. "U planinama su se očekivale obilne snježne padaline, ponegdje čak i više od pola metra snijega. Stoga je Arso u subotu izdao narančasto upozorenje za sjeverozapad zemlje, što znači da su uvjeti vrlo opasni“, objasnio je prognostičar 24ur Rok Nosan.

U planinama se vrijeme mijenja puno brže nego u nizinama. "Jučerašnji snijeg pao je na tlo, a vjetar ga je nosio s jedne padine na drugu. Stvorio je nanose, pa snježni pokrivač nije ujednačen. Tamo gdje se snijeg nakuplja, opasnost od lavina je najveća", pojasnio je situaciju nakon nedjeljnih snježnih padalina.

Grošelj: 'U našim planinama je ovo neobično'

Kako je objasnio voditelj spasilačke akcije, Miha Arh, jučer je na nadmorskoj visini od 1800 metara, gdje se dogodila lavina, bilo oko 60 centimetara snijega. "Lavine su se dogodile spontano, bez ikakvog uzroka. Moramo imati na umu da je ovo područje prilično travnato, a tlo je još uvijek bilo relativno toplo, pa se snijeg nije lijepio za tlo. Vjetar je također učinio svoje", rekao je.

Da je situacija je bila zaista specifična, jer se dogodila na kraju planinarske sezone, za 24ur komentirao je i legendarni alpinist Viki Grošelj. "Pola metra snijega početkom listopada u našim planinama je neobično", naglasio je koji ne želi optužiti planinare za nepripremljenost.

Kako kaže, već su u subotu, dan prije, bili na Triglavu, pa ne sumnja da su planinari bili opremljeni za planine. "Imali su je za ljetne, a ne zimske uvjete, a ako su bez problema stigli do Triglava i vratili se, onda je bila adekvatna. Ali kada preko noći padne snijeg i uvjeti se u trenu promijene u zimske, to postaje ozbiljan problem. Ali nitko nije mogao predvidjeti da će se to dogoditi tako brzo", rekao je Grošelj, koji suosjeća s obitelji preminulih.

'Ponekad se stvari zakompliciraju i na cesti'

"To je stvarno bio niz nesretnih slučajnosti, iako su vremenske prognoze upozoravale da će se nešto dogoditi. Mislim da su i oni nekako poslušali to upozorenje. Vjerojatno su stigli u petak, u subotu su napravili uspon i sada su se vraćali, da tako kažem. Dakle, teško je reći da su postupili nepromišljeno", kaže Grošelj. "Ponekad se stvari zakompliciraju i na cesti, iako uzimamo u obzir sve sigurnosne i preventivne mjere", objasnio je.

Viki Grošelj je jedan od najpoznatijih slovenskih alpinista. Iza sebe ima 33 ekspedicije u najviše i najudaljenije planine svijeta, uključujući Mount Everest, K2 i Kangchenjungu. Bio je i najmlađi član ekspedicije na Makalu, petu najvišu planinu na svijetu. Ovog listopada obilježava se 50 godina od te ekspedicije. I na toj ekspediciji Grošelj se sjeća slične situacije kao nedjeljne.

"Kad smo već krajem rujna postavili kamp tamo, bila je oluja jednako silovita kao ona koju sada imamo ovdje na Triglavu. U podnožju je bilo metar i pol snijega, koji je srušio sve kampove na planini. To bi bilo vrlo obeshrabrujuće, ali u to vrijeme nas je samo još više potaknulo i zaista smo se penjali kako smo mogli samo sanjati. Ispalo je dobro. Sedam ljudi na vrhu od 21, što je bila zasluga cijele ekipe", prisjeća se.

'Planina vas može iznenaditi'

U planinama je doživio mnogo nepredvidivih situacija, ali, kako kaže, imao je dovoljno sreće i iskustva da se uvijek iz njih izvuče.

"Planine su okruženje koje morate shvatiti vrlo ozbiljno i pripremiti se za njega. S druge strane, nikada ne možete biti toliko pripremljeni koliko vas planine mogu iznenaditi. Kao što je to slučaj i u ovom slučaju", naglasio je.

Uz svo znanje i iskustvo, treba imati i malo sreće, uvjeren je Grošelj. "Jer su uvjeti u planinama toliko nepredvidivi da imate nekoliko posto takozvanih objektivnih opasnosti. Ponekad može pasti kamen, lavina se može pokrenuti kada se čini da ne može. I koliko god planinar bio iskusan ili potpuno neiskusan, na to ne može utjecati. Dakle, taj faktor sreće ovdje je i dalje vrlo prisutan. Uostalom, brojne tragedije u kojima su sudjelovali čak i vrhunski penjači govore o tome", naglasio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Pakao na 'balkonu Triglava'! Lavina progutala planinare: Evo gdje su točno nestali Hrvati