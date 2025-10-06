POTRAGA ZA NESTALIM PLANINARIMA /

Božinović stigao u Sloveniju nakon tragedije, obraća se u podne

Foto: Damjan Žibert/ 24.ur

Božinovića je jutros u Bohinju dočekao slovenski kolega Boštjan Poklukar

6.10.2025.
10:15
Dunja Stanković
Damjan Žibert/ 24.ur
Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović obratit će se iz Slovenije gdje se od nedjelje traga za hrvatskim planinarima koje je u Julijskim Alpama zatrpala lavina.

Jedan od trojice planirana pronađen je mrtav duboko zatrpan snijegom, dok je za dvojicom braće iz Kaštela i dalje u tijeku opsežna akcija traganja. 

Božinovića je jutros u Bohinju dočekao slovenski kolega Boštjan Poklukar. Hrvatske vlasti ponudile su pomoć u potrazi, te su na raspolaganje stavile timove hrvatskih gorskih spašavatelja i helikopter.

Foto: Rtl Danas

Lavina se pokrenula oko 10 sati ujutro podno vrha Tosca na visini oko 2275 metara južno od Triglava. Trojica planirana bili su dio veće, sedmeročlane skupine Hrvata. U jednom su se trenutku odvojili od ostatka grupe i unatoč lošem vremenu nastavili put. 

Uskoro opširnije...

