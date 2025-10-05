Stručnjak za lavine: 'Nisu uobičajene za ovo doba godine, a kritična masa snijega i vjetra učinila je ovu kobnom'

U slovenskim Alpama u jutarnjim satima nestalo je troje hrvatskih planinara. Tijelo jednog Hrvata pronašla je gorska služba spašavanja, dok se ostalih dvoje vode kao nestali. Zbog loših vremenskih uvjeta potraga je za danas obustavljena.

O svemu smo razgovarali s Ivanom Šafradinom, instruktorom gorskog spašavanja i stručnjakom za lavine koji kaže da one nisu uobičajene za ovo doba godine.

Potraga je počela oko 10 ujutro, nedavno je prekinuta, a nastavlja se sutra, kako će to izgledati?

Vjerujem da će slovenske kolege, koji su jako stručni u tome, sutra sustavno pretraživati planinu uz korištenje svih mogućih resursa koji su im na raspolaganju, od ljudstva do potražnih pasa, do bespilotnih letjelica. Nadamo se poboljšanim vremenskim uvjetima i da će se moći koristiti helikopter koji će puno brže i sigurnije prevoziti ljude na teren.

Koliko dugo iskusni planinari mogu izdržati u takvim uvjetima?

Jako nezahvalno pitanje, ovisno jesu li zatrpani, djelomice, cijeli, ovisi i o vrsti lavine, jesu li zadobili neke traume u klizanju. Jako nezgodno pitanje i nema smisla špekulirati o tome. Nadamo se najboljemu.

Tek smo na početku snježne sezone, kako je moguće da je došlo do takve lavine?

Nevrijeme je zahvatilo Sloveniju, sve slovenske planine su zabijelile. Uz informacije s terena koje imamo na određenim mjestima je preko 60 cm snijega. Nije samo bitno koliko snijega, kako se kaže, padne iz neba, nego i djelovanje vjetra. Vjetar raznosi snijeg po planini na određenim mjestima se tu akumulira kritična masa koja je u ovom slučaju bila kobna.

Je li se vama kada dogodila ovakva situacija i što u tom trenutku činite?

Najbitnije se ne dovoditi u takvu situaciju, treba slušati upute i prognoze i imati dobru prosudbu.