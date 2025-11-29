Laura Gnjatović sletjela u Zagreb, majka nije skrivala sreću: Pogledajte atmosferu s aerodroma

UZBUĐENA MISICA /

Hrvatska Miss Universe Laura Gnjatović (23) jutros se vratila iz Tajlanda nakon sudjelovanja na izboru za Miss Universe 2025., gdje je ostvarila jedan od boljih hrvatskih rezultata posljednjih godina – plasirala se među top 30 najljepših na svijetu. Njezin dolazak u Zagreb izazvao je veliko zanimanje, a oko 11 sati sletjela je na zagrebački aerodrom, gdje su je dočekali obožavatelji, članovi obitelji i prijatelji.

Od trenutka kada se pojavila, Laura je zračila pozitivnom energijom. Iako iza sebe ima naporan put i intenzivne dane na Tajlandu, osmijeh nije skidala s lica. Mnogi putnici zastali su kako bi je pozdravili, čestitali joj na sjajnom uspjehu ili tražili fotografiju.

Uspjeh na svjetskoj pozornici

Laura se u jakoj konkurenciji kandidatkinja iz više od 90 zemalja uspjela plasirati u top 30. Finale izbora održano je u Bangkoku, a titulu je ove godine odnijela predstavnica Meksika, Fatima Bosch, koja je oduševila žiri i publiku.