Slavi 30 godina: Kako se Laura Marano pretvorila iz Disney zvijezde u hollywoodsku divu

Američka glumica Laura Marano (30), koju je proslavila Disneyjeva hit-serija Austin & Ally, danas slavi svoj 30. rođendan. Publika ju pamti kao jednu od najšarmantnijih tinejdžerskih zvijezda svoje generacije, a tijekom godina ostvarila je uspješnu glumačku i glazbenu karijeru. Povodom njezinog rođendana donosimo galeriju koja prikazuje kako se Laura mijenjala kroz godine - od dječje zvijezde do zrele umjetnice s impresivnim opusom.