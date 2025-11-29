FREEMAIL
TEEN IKONA /

Slavi 30 godina: Kako se Laura Marano pretvorila iz Disney zvijezde u hollywoodsku divu

Slavi 30 godina: Kako se Laura Marano pretvorila iz Disney zvijezde u hollywoodsku divu
Foto: Frazer Harrison/getty Images/profimedia
Laura Marano odrasla je u Los Angelesu u umjetničkoj obitelji, što ju je od malih nogu usmjerilo prema glumi.
Američka glumica Laura Marano (30), koju je proslavila Disneyjeva hit-serija Austin & Ally, danas slavi svoj 30. rođendan. Publika ju pamti kao jednu od najšarmantnijih tinejdžerskih zvijezda svoje generacije, a tijekom godina ostvarila je uspješnu glumačku i glazbenu karijeru. Povodom njezinog rođendana donosimo galeriju koja prikazuje kako se Laura mijenjala kroz godine - od dječje zvijezde do zrele umjetnice s impresivnim opusom.

29.11.2025.
10:16
Hot.hr
Anna Webber/getty Images/profimedia
GlumicaDisneyRođendan
