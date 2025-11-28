Internetom kruže urnebesni memovi o Crnom petkom: Neki će vas baš dobro nasmijati
Crni petak je napokon stigao, a mnogi su već s nestrpljenjem napunili svoje košarice. I dok su se neki uživjeli u šoping ludilo, drugi su iznijeli razočaranja jer ponuda nije ispunila njihova očekivanja. Ipak, ni to nije spriječilo internet da preplavi humoristične reakcije i urnebesne memove koji su nasmijali brojne korisnike. Neki su se zabavljali na račun nespretnih online kupovina, dok su se drugi šalili na temu "najboljih ponuda" koje su zapravo bile tek obično sniženje.
Iako je Crni petak donio mnoge iznenađenja, na društvenim mrežama su se pojavili i smiješni memovi koji su bili pravo olakšanje u moru reklama i ponuda. Od pretjeranih obećanja do komičnih situacija s pretrpanim košaricama, ti su trenuci postali pravi hit.