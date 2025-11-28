FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOPING LUDILO /

Internetom kruže urnebesni memovi o Crnom petkom: Neki će vas baš dobro nasmijati

Internetom kruže urnebesni memovi o Crnom petkom: Neki će vas baš dobro nasmijati
Foto: Društvene Mreže
Crni petak je napokon stigao, a mnogi su već s nestrpljenjem napunili svoje košarice. I dok su se neki uživjeli u šoping ludilo, drugi su iznijeli razočaranja jer ponuda nije ispunila njihova očekivanja. Ipak, ni to nije spriječilo internet da preplavi humoristične reakcije i urnebesne memove koji su nasmijali brojne korisnike. Neki su se zabavljali na račun nespretnih online kupovina, dok su se drugi šalili na temu "najboljih ponuda" koje su zapravo bile tek obično sniženje. Iako je Crni petak donio mnoge iznenađenja, na društvenim mrežama su se pojavili i smiješni memovi koji su bili pravo olakšanje u moru reklama i ponuda. Od pretjeranih obećanja do komičnih situacija s pretrpanim košaricama, ti su trenuci postali pravi hit.
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
28.11.2025.
14:09
Lorena Motik
Društvene Mreže
Black FridayMemovišalaSmijehCrni Petak
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOPING LUDILO /
Internetom kruže urnebesni memovi o Crnom petkom: Neki će vas baš dobro nasmijati