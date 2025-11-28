Tony Cetinski na koncertu u Beogradu prisjetio se Toše, imao je što reći i o Thompsonu...

Pjevač Tony Cetinski (56) održava tri koncerta u Sava Centru u Beogradu 28., 29. i 30. studenoga 2025. godine, a večeras je na rasporedu prvi. Tony je uoči koncerta bio vidno dobro raspoložen, no nijedno poznato lice nije se pojavilo, piše Kurir.

Cetinski se večeras pojavio u crvenom odijelu, nasmijan, pa je odmah prokomentirao svoj stajling:

"Stajling je prikladan prostoru i publici, ne volim biti previše ‘našminkan’. Nemam rituale prije koncerata, imam samo molitvu, kao i cijeli bend. Ja sam optimist. Odlučio sam da se turneja zove ‘Samo ljubav’ i tako će ostati dok ne zavlada ljubav", rekao je pa se osvrnuo na Thompsona.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"To je vraćanje u prošlost. Klinci koji su rođeni poslije rata više nisu klinci, imaju po 30 godina, nepotrebno je vraćati se u prošlost. Ima tu dosta politike, kod mene je samo ljubav i tako će biti dok moj optimizam ne splasne", rekao je pjevač pa otkrio da će njegova supruga večeras biti u publici.

"Supruga će biti tu, ne znam baš hoće li biti u prvom redu. Ima jako puno ljudi koji dolaze iz svih krajeva svijeta i to me jako raduje", rekao je Tony, pa progovorio o druženju i duetu s preminulim Tošem Proeskim:

"To su emocije koje je teško opisati riječima, o njima mogu samo pjevati. Kad bih se previše prisjećao Tošeta, sve bi se pretvorilo u jednu tužnu priču, a večeras moramo slaviti ljubav... Nitko od kolega mi večeras nije poželio sreću, valjda smatraju da imam dovoljno sreće", zaključio je Tony za Kurir.

POGLEDAJTE VIDEO: Ako Bubba nije Clinton, kome je onda pušio Trump? 'Konj Ghislaine Maxwell zvao se Bubba'