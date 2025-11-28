FREEMAIL
Tony Cetinski na koncertu u Beogradu prisjetio se Toše, imao je što reći i o Thompsonu...

Tony Cetinski na koncertu u Beogradu prisjetio se Toše, imao je što reći i o Thompsonu...
Foto: Srecko Niketic/pixsell

Cetinski se večeras pojavio u crvenom odijelu, nasmijan, pa je odmah prokomentirao svoj stajling

28.11.2025.
22:40
Hot.hr
Srecko Niketic/pixsell
Pjevač Tony Cetinski (56) održava tri koncerta u Sava Centru u Beogradu 28., 29. i 30. studenoga 2025. godine, a večeras je na rasporedu prvi. Tony je uoči koncerta bio vidno dobro raspoložen, no nijedno poznato lice nije se pojavilo, piše Kurir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tony Cetinski (@tonicetinski)

Cetinski se večeras pojavio u crvenom odijelu, nasmijan, pa je odmah prokomentirao svoj stajling:

"Stajling je prikladan prostoru i publici, ne volim biti previše ‘našminkan’. Nemam rituale prije koncerata, imam samo molitvu, kao i cijeli bend. Ja sam optimist. Odlučio sam da se turneja zove ‘Samo ljubav’ i tako će ostati dok ne zavlada ljubav", rekao je pa se osvrnuo na Thompsona.

"To je vraćanje u prošlost. Klinci koji su rođeni poslije rata više nisu klinci, imaju po 30 godina, nepotrebno je vraćati se u prošlost. Ima tu dosta politike, kod mene je samo ljubav i tako će biti dok moj optimizam ne splasne", rekao je pjevač pa otkrio da će njegova supruga večeras biti u publici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tony Cetinski (@tonicetinski)

"Supruga će biti tu, ne znam baš hoće li biti u prvom redu. Ima jako puno ljudi koji dolaze iz svih krajeva svijeta i to me jako raduje", rekao je Tony, pa progovorio o druženju i duetu s preminulim Tošem Proeskim:

"To su emocije koje je teško opisati riječima, o njima mogu samo pjevati. Kad bih se previše prisjećao Tošeta, sve bi se pretvorilo u jednu tužnu priču, a večeras moramo slaviti ljubav... Nitko od kolega mi večeras nije poželio sreću, valjda smatraju da imam dovoljno sreće", zaključio je Tony za Kurir. 

 

Tony CetinskiBeogradKoncertToše ProeskiMarko Perković Thompson
Tony Cetinski na koncertu u Beogradu prisjetio se Toše, imao je što reći i o Thompsonu...